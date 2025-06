Картина на Каналето, красяла стените на „Даунинг стрийт“ 10, ще бъде предложена на търг (ВИДЕО)

Картина на италианския художник Каналето, която някога е била собственост на първия британски министър-председател, ще бъде предложена на търг в Лондон следващия месец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предварителната оценка на творбата е над 27 милиона долара.

Картината "Венеция, завръщането на Бучинторо на Възнесение Господне" е рисувана около 1732 г. и досега е предлагана на търг само два пъти. Тя ще бъде предложена на "Вечерната разпродажба на стари майстори" на 1 юли по време на Седмицата на класиката на аукционна къща "Кристис".

Картината изобразява Бучинторо, официалната баржа на дожа на Венеция, която се завръща на кея на празника Възнесение Господне.

"Тя е десет от десет по всички показатели. Това е най-грандиозната гледка, която можете да си представите за Венеция в нейния най-великолепен момент - Възнесение Господне, с цялата помпозност и церемониалност", каза пред Ройтерс Андрю Флечър, глобален ръководител на отдела "Стари майстори" в "Кристис".

