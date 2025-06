Защо Мартин Скорсезе вече не ходи на кино?

Легендарният режисьор Мартин Скорсезе призна, че вече избягва да гледа филми в киносалони – не заради качеството на продукциите, а заради поведението на публиката. В разговор с американския филмов критик Питър Травърс за неговия блог The Travers Take, 82-годишният режисьор споделя, че просто не може да се съсредоточи върху филма, когато е заобиколен от хора, които говорят, светят с телефоните си и излизат по време на прожекцията.

„Попитах маестрото защо вече не ходи на кино“, пише Травърс, „и той буквално избухна срещу зрителите, които бърборят по време на филма, напускат залата, за да си вземат храна и огромни чаши с газирани напитки, и вдигат толкова шум, че не се чува какво казват актьорите.“

Травърс опитал да му припомни, че и предишните поколения не са били перфектни зрители:

„Хайде, Марти, и ние не си затваряхме устите, когато бяхме деца.“

Скорсезе обаче реагира сериозно: „Може и да е така,“ отвърнал той, „но когато говорехме, беше за самия филм – за това колко е вълнуващ и какви детайли сме забелязали.“

