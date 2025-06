Майли Сайръс: Най-големият ми разход бяха наркотиците, лъжех, че си купувам винтидж дрехи

Майли Сайръс, световноизвестната поп звезда и носителка на „Грами“, направи откровено признание за бурното си минало. В скорошен епизод на подкаста „Every Single Album“ 32-годишната изпълнителка разказа как е прикривала разходите си за наркотици от счетоводителя си, докато е работила по албума „Miley Cyrus & Her Dead Petz“ през 2015 година.

„Тогава най-големият ми разход бяха наркотиците“, споделя Сайръс, като разкрива, че е наричала тези покупки „винтидж дрехи“, за да не буди подозрение. „Всеки път, когато счетоводителката ми попиташе за някоя скъпа тениска на Джон Ленън, която уж съм купила за 15 000 долара, просто казвах, че е прибрана на сигурно място, защото е много деликатна“, разказва певицата.

Майли признава, че през онази година е „купила“ доста „винтидж дрехи“.

Miley Cyrus reveals she would lie to her accountant to cover up drug spending: ‘Glad I survived that time’ https://t.co/hRJAQims4s pic.twitter.com/tWn8ylsvtP