Меган Маркъл се насочи към хотелиерството

Меган Маркъл отново показа, че е загърбила принципите на кралското семейство — този път с амбицията да изгради собствена верига от луксозни хотели и ресторанти, с което категорично се позиционира като новата Парис Хилтън на 21-ви век. Според Radar Online, херцогинята на Съсекс, която тази година навърши 43, е подала заявка за разширяване на търговската марка на своята компания As Ever, така че тя вече да обхваща и услуги в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Плановете ѝ съвсем не са изненадващи. В последните години Маркъл все по-смело изгражда образа си на лайфстайл предприемач – посока, в която навлезе още с предишния си бранд The Tig и която напоследък развива през документалните си проекти в Netflix. Първият сезон на шоуто ѝ „С любов, Меган“, излъчен през март, предложи на зрителите мек, почти интимен поглед върху личния ѝ вкус към домашен уют, ритуали за гостоприемство и естетика, вдъхновена от Калифорнийския минимализъм. „Когато имам някой на гости, едно от любимите ми неща е да подготвя стаята за гости“, казва Меган в първия епизод. Вторият сезон вече е заснет и се очаква да излезе тази есен.

Бранд експерти смятат, че разширяването към хотелиерството е логичен ход. Лайфстайл марките, които обединяват естетика, гостоприемство и разказ за личния свят на създателя, са особено влиятелни в луксозния сегмент. А Маркъл вече има основите: естетическо усещане, платформа в Netflix, лоялна аудитория и съществуваща марка с потенциал за разширяване.

На сайта на As Ever е заявено ясно: „As Ever е повече от марка – това е език на любовта.“ Именно тази фраза задава тона на предстоящите проекти – не просто бутикови хотели и изискани ресторанти, а преживявания, наситени със символика, персонално отношение и идентичност.

Същевременно Меган постепенно възвръща и дигиталната си идентичност. В началото на годината тя рестартира личния си Instagram акаунт, с което даде сигнал, че влиза в нов етап на контрол над собствения си публичен образ. Постовете ѝ вече са съгласувани, премерени и в синхрон с новото ѝ бизнес амплоа — далеч от кралската дистанция и много по-близо до инфлуенсърската култура на внимателно курирания лайфстайл.

Ако първите години след напускането на кралското семейство бяха белязани от опити за адаптация и заявяване на нова роля, то 2025 изглежда е годината, в която Меган Маркъл се позиционира категорично като бизнес лидер, медиен продуцент и лайфстайл архитект. И този път – с ключове за цяла хотелска империя в ръка.