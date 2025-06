Сара Джесика Паркър обясни защо отказва да си прави селфита с фенове

Световноизвестната актриса Сара Джесика Паркър, позната на милиони като Кари Брадшоу от култовия сериал „Сексът и градът“, разкрива защо избягва да позира за селфита с почитателите си и какво предпочита вместо това. В откровено интервю за „Шоуто на Хауърд Стърн“, публикувано в YouTube на 10 юни, 60-годишната звезда сподели своята гледна точка за срещите с фенове и защо за нея е по-ценно да се създаде истинска връзка, отколкото просто да се щракне снимка.

Паркър разказа за скорошна случка на летището, когато непозната жена я приближила с молба за снимка, без дори да се представи. „Попитах я как се казва, защото не сме се запознали. За мен е важно да има човешки контакт, а не просто механично селфи“, споделя актрисата. Вместо да се снима, Сара предложила на фенката да поговорят, като обещала, че този спомен ще бъде много по-значим.

Sarah Jessica Parker Explains Why She Turns Down Fans’ Selfie Requests — and Reveals What She Offers Instead https://t.co/kczu7ukXY0