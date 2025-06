Рядък 1700-годишен саркофаг с Херкулес и бог Дионис бе открит в Израел (СНИМКИ)

Израелски археолози обявиха откриването на мраморен саркофаг на около 1700 години с изключително изобразително оформление, представящо митологична сцена на съревнование по пиене между полубога Херкулес и гръцкия бог на виното Дионис. Находката е направена в района на древния град Кесария, разположен по северозападното крайбрежие на Израел, съобщиха от Управлението по антиките на Израел (IAA) на 9 юни.

Саркофагът датира от II–III век сл. Хр. и е първият известен пример от региона, в който този конкретен митологичен сюжет е представен върху каменен ковчег. Макар подобни сцени да са срещани в мозайки от същия период, изобразяването им върху саркофаг е изключително рядко.

Rare Roman Sarcophagus Found in Caesarea



