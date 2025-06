Шон „Диди“ Комбс няма да свидетелства по делото за сексуален трафик

Федералният процес срещу музикалния магнат Шон Комбс навлезе в шестата си седмица, а разкритията в съдебната зала разтърсиха както шоубизнеса, така и обществото. Сега много от детайлите, които дълго време бяха засекретени, вече са част от официалния съдебен протокол.

Прокуратурата представя Комбс — известен още като Пъф Деди — като основна фигура в предполагаема престъпна организация, действала в продължение на години. Според обвинението, Комбс е използвал влиянието и властта си, за да трафикира жени, да заглушава обвинители и да се предпазва от отговорност. Обвиненията включват сексуален трафик, участие в престъпна групировка и транспортиране с цел проституция — престъпления, които могат да му донесат доживотна присъда.

И въпреки че обвинителите представиха графични показания и хронология на предполагаемите събития, защитата все още не е изложила изцяло своята версия. Един ключов въпрос, който витаеше в съдебната зала, вече има отговор — Комбс няма да свидетелства в собствена защита. Това потвърдиха няколко независими източника пред PEOPLE.

55-годишният Комбс запазва видимо спокойно, макар и напрегнато поведение в съдебната зала в Манхатън — поклаща глава, движи се неспокойно или пише бележки на адвокатите си. На 5 юни обаче съдия Арун Субраманиан го заплаши с изгонване от залата заради „мимики към съдебните заседатели“. През паузите в делото, Комбс разменя въздушни целувки и сърца с майка си, Джанис, която го подкрепя от публиката.

На 16 юни един от съдебните заседатели беше отстранен заради противоречиви отговори относно местожителството си. Той бе заменен с 57-годишен мъж, архитект от Уестчестър Каунти.

Sean 'Diddy' Combs Is Not Testifying at His Sex-Trafficking Trial (Exclusive) https://t.co/LCy1bOZzyu