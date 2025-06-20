Никол Кидман празнува рожден ден днес – една киноикона на 59 г.

На днешната дата красивата Никол Кидман става на 59 години. Животът ѝ не е лесен, но тя винаги посреща предизвикателствата с усмивка.
Бъдещата звезда се ражда в Хонолулу на Хавайските острови през 1967 г. в семейството на майка медицинска сестра и баща биохимик и клиничен психолог, пише woman.bg. Родителите ѝ са австралийци, затова малката Никол получава двойно гражданство – австралийско и американско. Кидман е на 4 години, когато тя и семейството ѝ се завръщат на родна земя.
По повод рождения ден на холивудската красавица си припомняме най-интересните факти от нейния живот и част от най-забележителните ѝ роли в киното:
- Едва навършила 3 години, Кидман е записана в школа по балет. Още тогава малката танцьорка впечатлява с таланта и грацията си.
- По-късно учи в Младежкия театър на Сейнт Мартин, Австралийския театър за младежи и в театъра „Филип Стрийт“.
- На 17-годишна възраст е принудена да работи като масажист, за да помогне на майка си в борбата ѝ срещу рака на гърдата.
- Дебютът ѝ на големия екран е в лентата BMX Bandits през 1983 г. Първата ѝ голяма роля е през 1989 г. в трилъра Dead Calm.
- Три пъти - през 1996 г., 1999 г. и 2002 г. сп. People включва актрисата в топ 50 на най-красивите личности в света, като през годините Кидман няколко пъти влиза в класации за най-вълнуващите знаменитости.
- От 1990 до 2001 г. актрисата е омъжена за актьора Том Круз. От този период двамата имат две осиновени деца.
- Искрата на любовта между двамата пламва на снимачната площадка на „Дни на грохот“ (1990 г.). Звездната двойка си партнира още и във филмите „Далече, далече“ (1992 г.) и шедьовъра на Стенли Кубрик „Широко затворени очи“ (1999 г.).
- Круз нарича бившата си съпруга „Дивата австралийка“, а само преди броени дни обяви, че иска отново да се събере с нея на екрана.
- Носителка е на наградите „Оскар“, „БАФТА“, „Сатурн“, „Сребърна мечка“ и три пъти на статуетката „Златен глобус“.
- Освен с огромния си актьорски талант звездата на Кидман блести и с още един – този на певица. Песента ѝ Come What May с Юън Макгрегър достига до 27-о място в британските чартове, а дуетният ѝ сингъл с Роби Уилямс Something Stupid придобива световна слава.
- Едно от най-впечатляващите ѝ превъплъщения на киносцената е в мюзикъла “Мулен Руж” (2001 г.), в който Кидман си партнира с Юън Макрегър.
- През 2002 г. Никол получава "Оскар" за най-добра женска роля за бляскавото си превъплъщение в образа на Вирджиния Улф в драмата "Часовете". Тя е първата австралийка, която е удостоена с престижната награда.
- Любопитен факт около тази роля е, че за нея актрисата, която по рождение е левичар, е трябвало да се научи да пише с дясната си ръка.
- От 2006 г. до днес Никол е щастливо омъжена за кънтри певеца Кийт Ърбан, от когото има две дъщери. Първата от тях - Съндей Роуз, актрисата ражда на 41 години. Две години по-късно на бял свят се появява Фейт Маргарет, благодарение на сурогатна майка.
- Сред още от най-забележителните ѝ актьорски превъплъщения са тези във филмите „Студената планина“ (2003 г.), „Догвил“ (2003 г.), „Австралия“ (2008 г.), “Принцесата на Монако” (2014 г.) и др.
- Само преди година голямата актриса публично призна за бурния си любовен романс със световната звезда Лени Кравиц в периода 2003-2004 г.
И на 59 г. тази изумителна дама не спира да ни смайва с харизмата си на богиня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 идиоти вън
09:24 20.06.2025
2 Лора
09:26 20.06.2025
3 глоги
09:33 20.06.2025
4 Иво
09:52 20.06.2025
5 БгТопИдиот🇧🇬
Дъното на мисиркизЪма !!
10:17 20.06.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кипазе
11:17 20.06.2025
8 Име
06:21 20.06.2026