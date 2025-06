Джеф Безос и Лорън Санчес започнаха сватбените празненства с пяна парти на яхта (СНИМКИ)

Американският милиардер и основател на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес започнаха своите сватбени тържества с шумно парти с пяна на борда на суперяхтата Koru, оценявана на 500 милиона долара. Събитието се проведе край хърватския остров Црес, като в него участваха близки приятели и членове на семейството, преди двойката да се отправи към Венеция за дългоочакваната си сватба на 27 юни.

TMZ Exclusive: Jeff Bezos and Lauren Sanchez have changed the game when it comes to "foam fingers" ... see foam party pics days before exchanging bling for their ring fingers!



