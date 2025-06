„The Traitors“: Нов световен формат превзема ефира на bTV

The Traitors – форматът, който покори милиони зрители по света, идва в България. Най-обсъжданото и завладяващо предаване в последните 4 години, което се превърна в абсолютен хит и тема за разговор сред хората от различни възрасти, пристига тази есен в ефира на bTV. У нас предаването ще бъде реализирано под името - "Traitors: Игра на предатели“ и ще предложи на участници и аудитория не просто риалити, а социален експеримент с високи залози, напрежение и емоционални обрати.



“Traitors: Игра на предатели" събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде "предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между "Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и "Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края. Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.



Никак не е изненадващо, че The Traitors вече е издигнат в своеобразен култ по цял свят. Сезоните му събират милиони зрители, а откъси от шоуто се превръщат във viral в социалните мрежи – сред TikTok генерацията, онлайн форумите и подкаст културата. Играта на "доверие“ и "предателство“ не просто привлича – тя завладява вниманието на публиката.



"С The Traitors продължаваме стратегията си да въвеждаме най-новите и актуални световни формати в българския ефир. Това е предаване, което провокира, раздвижва емоции и предлага зрелище на високо ниво – точно това, което зрителите търсят днес. bTV ще продължи да бъде лидер в предлагането на модерно, динамично и качествено съдържание, което отговаря на очакванията на телевизионната аудитория от всички възрасти, в това число и на новите поколения, и същевременно повдига летвата на телевизионния пазар у нас“, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.



Очаквайте “Traitors: Игра на предатели" тази есен по bTV. Един формат. Много маски. Една истина: в тази игра никой не е такъв, какъвто изглежда.



Създаден в Холандия от IDTV, компания на All3Media, The Traitors (холандско заглавие: De Verraders) е разработен от IDTV и POSVIDEO, в сътрудничество с RTL Creative Unit.



Форматът на The Traitors е доразвит с RTL Creative Unit и първоначално е продуциран от IDTV за RTL4. All3Media International е глобален партньор на The Traitors и се занимава с продажбите на формата и записите по целия свят. Studio Lambert е част от All3Media.



От старта си в Нидерландия по RTL 4 през 2021 г. форматът доказа своята уникалност и оригиналност по отношение на концепцията в над 30 държави по света и множество реализирани тв сезони. Хитовите международни адаптации на формата включват многократно награждаваната с "Еми“ американска версия за стрийминг услугата Peacock на NBC Universal и наградената с BAFTA версия на BBC One във Великобритания.



Многократно награждаван рейтингов хит, "The Traitors“ бе обявен за формат на годината на K7 Media през 2024 г. и бе отличен с Международната награда за формат на C21 за най-добър водещ на телевизионен формат. Преди това нидерландската версия "De Verraders“ получи наградата Rose d'Or ("Златна роза“) за най-добро риалити и фактологично забавление. За "The Traitors“ се предлага и успешна линия мърчандайз.

