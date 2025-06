Холивудски легенди на червения килим: Брад Пит и Том Круз на премиерата на „F1“ в Лондон (СНИМКИ)

Брад Пит и Том Круз – иконичното дуо от култовия филм „Интервю с вампир“ от 1994 г. – се появиха заедно на премиерата на филма „F1“ в Cineworld Leicester Square в Лондон. Двамата актьори демонстрираха сърдечно отношение един към друг, като бяха заснети в приятелска прегръдка, смях и оживени разговори на червения килим, пише PageSix.

Снимки от събитието показват как Круз, звездата от „Топ Гън: Маверик“, с усмивка оправя реверите на Пит, а в друг кадър двамата си разменят „братско“ ръкостискане. В един от най-мили моменти те позираха прегърнати за медиите.

61-годишният Пит впечатли с уникален зелен костюм, съчетан със светлозелен шал и кафяви обувки. Стайлингът бе завършен с ретро слънчеви очила в костенурков десен. Актьорът от „Wolfs“ вече бе забелязан и на премиерите на филма в Мексико и Ню Йорк.

62-годишният Круз заложи на класическа визия: сив костюм, черни обувки и емблематичните си авиаторски очила. Актьорът пристигна сам на събитието, докато Пит беше придружен от своята партньорка.

Последният път, когато двете звезди бяха заснети заедно, беше през 2001 г. на благотворителното събитие „A Tribute to Heroes“ в Лос Анджелис, организирано след трагедията на 11 септември.

Интересното е, че Брад Пит наскоро разкри пред E! News, че би се съгласил да работи отново с Том Круз, но с едно условие:

„Няма да вися от самолети или подобни неща,“ пошегува се Пит, визирайки страстта на Круз към опасни каскади. „Ако някой ден направи нещо, което е на земята — тогава съм навит.“

Tom Cruise and Brad Pitt reunited on the #F1TheMovie red carpet in London.



The film's director, Joseph Kosinski, originally planned to have the actors race together in his version of "Ford v Ferrari" but says the studio would not approve his budget. James Mangold ended up… pic.twitter.com/kXmhUMvVuv