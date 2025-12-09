Новини
Игралният филм "Проклятието на Модиляни" сега в Amazon Prime

9 Декември, 2025 14:12 531 2

Филмът е с участието на българо-британския актьор Едуард Пишийски (The Sandman, Black Mirror)

Игралният филм "Проклятието на Модиляни" сега в Amazon Prime - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Финландската психологическа драма "Проклятието на Модиляни", с участието на българо-британския актьор Едуард Пишийски, вече се излъчва в Amazon Prime.

"Проклятието на Модиляни", нов английски езиков психологически драмеди на финландската режисьорка Диана Ринго, бе пуснато на 7 декември в Amazon Prime.

Сниман изцяло в Хелзинки, филмът е с участието на българо-британския актьор Едуард Пишийски (The Sandman, Black Mirror) в ролята на Макс — американски художник, който се бори да се утвърди, докато откритие на антикварен дневник го води към завладяващото потапяне в обсесия, странно наподобяваща трагичния живот на италианския художник Амедео Модиляни. Ринго също участва в ролята на любовния интерес на Макс — Джулия.

Синопсис

Американски художник в Хелзинки, Макс се бори да се утвърди, докато не открива антикварен дневник, за който вярва, че е принадлежал на Амедео Модиляни. Това, което започва като вдъхновение, скоро се превръща в обсесия, която води Макс в ужасяващото спираловидно падане на странни видения, зависимост и самоунищожение. Неговата страстна, но токсична връзка с Джулия, посветена танцьорка, и приятелството му, което се превръща в предателство от страна на арт мениджъра Лио, отразяват трагичната съдба на самия Модиляни. Докато кариерата му се разпада и манипулациите го обвързват все повече, Макс балансира на ръба на гениалността и лудостта — неспособен да избяга от пътя, който е осъден да следва.

Филмът комбинира експресионистична визуализация, танцови сцени и оригинален саундтрак от Ринго, за да разгледа разрушителната сила на артистичната фиксация. Наративът действа като психологическа медитация върху жертвите, които артистите правят, и поставя предизвикателство пред съвременния арт свят, като предполага, че "истинският талант става все по-недооценен."

Филмът включва оригинални картини на известната художничка Елена Ринго и разчита в голяма степен на местни финландски таланти, заедно с Пишийски.

"Проклятието на Модиляни" е наличен за закупуване или наемане в Amazon Prime.


  • 1 вен серемос

    1 0 Отговор
    Нищожества от Холивуд,не посягайте на Модилияни ! Има прекрасен филм ,френски "Монпарнас 19" изпълнен от Ферар Филип и Анук Еме.Нагледахме се на тъпизмите, бози от Холивуд, и тъпите некадърни артисти.Пуснете по БНТ френския филм "Морпарнас 19" с участието на Жерар Филип и Анук Еме.

    15:04 09.12.2025

  • 2 филип

    1 0 Отговор
    Наистина се убеждавам ,че в Холивуд правят тъпи и некадърни филми,които никой е гледа.Нагледахме се на техните бози ,и между другото просто Българският народ не ги гледа.Българите не гледат и просташките турски сериали. Не гледаме и некадърните канадски много тъпи филми,в съдружие с американските такива!БНТ,1 2 3 4 да престане да купува пошлите турски и американски некадърни филми!!!

    15:10 09.12.2025