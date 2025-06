Скарлет Йохансон целуна Джонатан Бейли пред очите на съпруга си (СНИМКИ)

Холивудската звезда Скарлет Йохансон демонстрира чувство за хумор и топли колегиални отношения, като за втори път в рамките на седмица сподели закачлива целувка със своя екранен партньор Джонатан Бейли. Интимният, но напълно невинен момент се случи на червения килим в Ню Йорк, където актрисата нежно хвана Бейли за бузите и го целуна, докато съпругът ѝ Колин Джост наблюдаваше сцената с усмивка.

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey kissed again at the "Jurassic World Rebirth" premiere in NYC...this time in front of her husband, Colin Jost. 😂 📸: Evan Agostini/Invision/AP pic.twitter.com/Is8i4uWExe — Page Six (@PageSix) June 23, 2025

След краткия жест на симпатия, Йохансон и Бейли позираха пред камерите, прегърнати и усмихнати. Известен с откритостта си по отношение на своята хомосексуалност, 37-годишният актьор е във връзка с мъж, чиято самоличност предпочита да запази в тайна. В интервю от 2023 г. той сподели: „Не е тайна, но е лично. Личният ми живот е от съществено значение за мен. Не знам дали бих имал увереността да говоря открито по други теми, ако усещах, че целият ми живот е достъпен за всички.“

✨NEW✨ Jonny and Scarlett Johnasson being adorable at the NYC premiere of Jurassic World: Rebirth! #jonathanbailey #scarlettjohansson #jurassicworldrebirth pic.twitter.com/9LSlbnQZki — Jonathan Bailey Daily ✨ (Fanpage) (@jbaileydaily) June 23, 2025

40-годишната Йохансон изглеждаше ослепително в бледорозова дантелена рокля с корсет, съчетана с елегантна конска опашка и нежен грим в розово-златисти тонове. Аксесоарите ѝ включваха висящи обеци и няколко ефектни пръстена. В същото време Джонатан Бейли заложи на по-непретенциозен външен вид – сива небрежна визия върху класическа бяла риза.

Съпругът на Йохансон – актьорът и комик Колин Джост, на 42 години – изглеждаше елегантно в костюм в цвят екрю. Двойката, която сключи брак през 2020 г., бе уловена от обективите в интимен момент – хванати за ръце и дълбоко вглъбени в разговор. Те споделят 3-годишния си син Космо, както и 10-годишната Роуз – дъщерята на Йохансон от предишната ѝ връзка с журналиста Ромен Дориак.

Scarlett Johansson and her husband Colin Jost attend the #JurassicWorldRebirth premiere together in NYC ❤️ pic.twitter.com/hhRuTWBTQr — The Hollywood Reporter (@THR) June 23, 2025

Приятелската целувка между Йохансон и Бейли на нюйоркската премиера идва само дни след подобен жест в Лондон, където актрисата се появи в зашеметяваща розова рокля без презрамки, обсипана с пайети и мъниста – дело на Вивиан Уестууд. Там двамата отново дефилираха ръка за ръка, а Йохансон не скри топлотата си към колегата, като го погледна в очите, преди да го целуне.

На събитието в британската столица присъства и техният колега Рупърт Френд.