Най-голямата камера в света засне милиони галактики на първите си СНИМКИ

Съвсем наскоро светът стана свидетел на исторически момент – обсерваторията Vera C. Rubin представи първите си изображения, обещаващи да преобразят познанията ни за Космоса. Резултатите са не само впечатляващи, но и вдъхват сериозни надежди за бъдещите открития.

В продължение на десет безсънни часа, екипът на Националната научна фондация на САЩ и Министерството на енергетиката насочи новото „око към небето“. С помощта на най-голямата в света астрономическа камера с 3200 мегапиксела, телескопът улови космическите дълбини на ултравиолетови, видими и близки инфрачервени вълни. Експертите са единодушни – заснетите данни са само прелюдия към научна революция.

„Обсерваторията Rubin ще надмине всичко, което човечеството е събирало с оптични телескопи досега“, обяснява Брайън Стоун, изпълняващ длъжността директор на NSF. „Този уникален научен проект ще ни даде шанс да докоснем мистериите на тъмната материя и тъмната енергия, които проникват цялата Вселена.“

