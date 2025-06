Кание Уест плаща стотици хиляди на съпругата си Бианка, за да носи провокативни тоалети

Скандалният рапър и дизайнер Кание Уест отново привлече вниманието на световния шоубизнес, след като стана ясно, че е предложил на съпругата си Бианка Ченсори 100 000 долара, за да облече ядливото бельо, направено изцяло от бонбони, пише PageSix.

По информация на US Sun, Уест, основателят на модната марка Yeezy, е „предложил“ на съпругата си екстравагантния комплект още в началото на миналата седмица, но архитектката е отказала категорично – освен ако рапърът не ѝ плати внушителната сума. „Тя не искаше и да чуе, освен ако не ѝ плати“, споделя източник, близък до двойката.

Ye’s wife Bianca Censori spotted wearing a bikini made out of candy in NYC today pic.twitter.com/lEMXWFbRHa