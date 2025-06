Съпругът на Лана Дел Рей я разплака на сцената (ВИДЕО)

Лана Дел Рей беше обзета от емоции и се разплака по време на последния си концерт, пише БГНЕС.

40-годишната американска певица е в Обединеното кралство и Ирландия в рамките на епичното си турне, което продължава от 2023 г.

Качвайки се на сцената в Уелс на 23 юни вечерта, певицата на „Summertime Sadness“ беше обзета от емоции, докато се мъчеше да довърши изпълнението си.

Докато изпълняваше песента „Stars Fell On Alabama“, Лана беше придружена от съпруга си Джереми Дюфрий, който я целуна, предизвиквайки неочаквани сълзи.

Тя каза на феновете си, според The Sun: „Добре съм, просто беше дълъг път. О, Боже мой. Това са сълзи от радост. Просто е забавно да мислиш за това пред толкова много хора. Много ви благодаря. Обичам ви, Кардиф“.

Lana Del Rey getting emotional and crying after singing Stars Fell On Alabama and then getting comforted by her Husband was the sweetest part of this concert pic.twitter.com/4or60tDbpa