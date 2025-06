Почина един от французите, които ограбиха Ким Кардашиян в Париж

Дидие Дюброк, един от осъдените за прочутия обир на бижута от американската звезда Ким Кардашиян през 2016 г. в Париж, е починал, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на източници, близки до делото. Смъртта му настъпва след продължително боледуване от рак на белия дроб, открит по време на предварителното му задържане. Дюброк е бил подложен на химиотерапия и отсъства от последните съдебни заседания поради влошеното си здравословно състояние.

69-годишният Дюброк беше сред осемте души, признати за виновни по делото за един от най-знаковите грабежи на XXI век – кражбата на бижута на стойност над 10 милиона долара, включително известния диамантен пръстен на Кардашиян, подарен ѝ от тогавашния ѝ съпруг Кание Уест. Престъплението е извършено в нощта на 2 срещу 3 октомври 2016 г. в луксозния хотел "Порто де ла Бретан" в центъра на френската столица. Групата прониква в стаята на Кардашиян, заплашва я с оръжие и я връзва, след което напуска с бижутата.

KIM Kardashian's "grandpa robber" who stole millions-worth of jewellery in a Paris hotel room heist has died days after being sentenced.

Didier Dubreucq, 69, suffered from lung cancer and had to be hospitalized during the trial.



