Стивън Спилбърг няма да се пенсионира, подготвя нов трилър през 2026 г.

Стивън Спилбърг няма намерение да се пенсионира. Легендарният режисьор обяви това на специално събитие в Лос Анджелис, където Universal Pictures откри нова прожекционна зала, носеща неговото име.

Спилбърг, който получава първия си голям шанс във филма "Duel" през 1971 г., продължава да работи активно със студиото, създавайки класики като "E.T.", "Джурасик парк" и "Списъкът на Шиндлер". Пред гостите на събитието, сред които Даниелс, Сет Роугън, Вин Дизел и Ава ДюВерней, режисьорът сподели, че посвещаването на зала на негово име е изключителна чест.

