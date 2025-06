Емблематична рокля на принцеса Даяна беше продадена за над половин милион долара (ВИДЕО)

Копринена рокля с флорални мотиви, принадлежала на Даяна, принцеса на Уелс (1961-1997), беше продадена в четвъртък на търг за 520 000 долара, съобщи американската аукционна къща Julien’s Auctions, предава dariknews.bg.

„Роклята беше наречена „Грижовната рокля“, както обясни Дейвид Сасун, защото Даяна често я носеше при посещения в болници и когато седеше при пациенти,“ се казва в съобщението.

Началната цена на лота беше 50 000 долара.

Princess Diana Museum Curator Falls to the Floor After Securing Royal's 'Caring Dress' at Auction for $520K https://t.co/8OSrtsyKyI

Копринена рокля с къси ръкави и шарка от цветя във формата на дъга е създадена за турнето ѝ в Австралия през 1988 г. с бъдещия крал Чарлз, а тя очевидно я харесваше толкова много и беше една от любимите и в гардероба.

„Тя беше цветна, достъпна, харесвана и като за прегръдка,“ разказа пред PEOPLE съоснователят и изпълнителен директор на Julien’s Мартин Нолан за дизайна. „Когато отиваше да посещава деца и хора в болницата, те се привличаха от цветовете и чувстваха, че могат да я прегърнат.“

Тази рокля сега става част от впечатляващата колекция на Плант с меморабилии на принцеса Даяна. Фен на Даяна, който основа виртуалния Музей на принцеса Даяна през 2019 г. Колекцията, включваща над 2 700 лични и исторически артефакти на принцеса Даяна, се смята за една от най-големите в света.

Collector Renae Plant collapsed with joy after winning Princess Diana’s dress for $400,000. It was one of more than 200 items at the "Princess Diana’s Style & A Royal Collection" auction in Beverly Hills. Plant is the curator of a museum dedicated to Princess Diana. pic.twitter.com/x7TcjxkAUx