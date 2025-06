Създадоха шпионски дрон с размерите на комар (ВИДЕО)

Може ли Китай да бъде настигнат в областта на роботиката? Въпреки късното индустриализиране през 50-те години на миналия век, страната вече е на върха в този сектор. Между 2022 и 2023 г. повече от половината от разработените в света роботи са произведени в Китай. Някои от тях представляват бъдещето на домашната автоматизация. Други ще се присъединят към армията. Инженери от Националния университет за отбранителни технологии, върхът на китайските военни изследвания, току-що представиха нова гама военни дронове. Сред тях е и шпионски нанодрон с размерите на комар, пише БГНЕС.

С трите си тънки крака и двете малки крила, този комар, който е много по-хитър от естествения си братовчед, е трудно забележим с невъоръжено око, пише South China Morning Post. „Миниатюрните бионични роботи като този са предназначени за шпионски мисии или тактическо разузнаване на терен“, обяснява Лианг Хексианг, студентът, отговорен за представянето му по държавната телевизия, с нанодрона между пръстите си.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.



The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.



