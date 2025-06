50-годишната Ева Лонгория нажежи страстите по розов бански от плажа (СНИМКИ)

Актрисата Ева Лонгория беше заснета на плаж в Испания, където прекара уикенда със семейството си. 50-годишната звезда от "Отчаяни съпруги" избра почивка в Марбея, вместо да присъства на сватбата на своята близка приятелка Лорън Санчес с милиардера Джеф Безос, която се проведе във Венеция.

Лонгория бе облечена в розов бански, като демонстрира перфектна форма и горещи извивки. Тя и съпругът ѝ, 57-годишният Хосе Бастон, бяха забелязани на разходка по плажа. Бастон носеше бяла ленена риза и зелени шорти, а дясната му ръка беше в слинг, за чието коригиране Ева му помагаше под чадъра. И двамата се предпазваха от слънцето с широкополи шапки.

Eva Longoria rocks cheeky pink bikini on Spain beach after skipping Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding https://t.co/XD2cQGFyq2 pic.twitter.com/QM7hGFAEcl — Page Six (@PageSix) June 30, 2025

Семейството прекарва част от годината в къщата си в Андалусия, като притежава имоти и в Мексико, и в САЩ. Лонгория, която има испански корени, споделя, че районът я привлича с малките плажни барове и ресторанти, характерни за региона.

По време на почивката им, седемгодишният им син Сантяго също бе с тях и бе заснет в компанията на майка си.

Почивката в Испания съвпада с натоварен период за Лонгория, която наскоро завърши снимките по "The Pickup" с Еди Мърфи и Кики Палмър – филмът ще има премиера в Amazon Prime на 6 август. Актрисата участва и в "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" на Disney+, както и в популярната поредица на CNN "Eva Longoria: Searching for Spain". Очаква се скоро тя да разшири документалната поредица с нов сезон, посветен на Франция. Освен това Лонгория ще режисира предстоящата комедия "The Fifth Wheel" с участието на Пола Пел и Ким Кардашиян за Netflix.