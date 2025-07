Съдебните заседатели стигнаха до решение за 4 от 5-те обвинения срещу Шон "Диди" Комбс

Съдебният процес срещу Шон „Диди“ Комбс навлезе в решителна фаза, след като съдебните заседатели съобщиха, че са постигнали единодушие по четири от петте обвинения срещу музикалния продуцент, но остава разделено по най-тежкото – обвинението в рекет. Това стана ясно във вторник пред съдия Арун Субраманиан, когато съдебните заседатели потвърдиха, че имат окончателно решение по двете точки за трафик на хора чрез сила, измама или принуда, както и по двете точки за транспорт с цел проституция. Обвиненията са повдигнати по дела, заведени от бившата му приятелка Каси Вентура и друга жена, свидетелствала под псевдонима „Джейн“.

По най-тежкото обвинение – участие в престъпен заговор с цел рекет, при което се твърди, че Комбс е ръководил криминално предприятие с помощта на свои служители за да улавя и малтретира жени – мнението на заседателите остана разделено. Те съобщиха, че сред тях има хора с „непоколебими мнения и от двете страни“.

Юридическият анализатор Ели Хониг посочи, че това вероятно означава, че Комбс е признат за виновен по другите обвинения, подчертавайки, че е нелогично някои съдебни заседатели да приемат вината му по рекет, но да го оневинят по обвиненията за трафик и проституция.

#BREAKKING!: Final verdict on #Diddy to be delivered tomorrow.



Here are all 5 counts.



Is he guilty or innocent? pic.twitter.com/M8EbRvd4e6