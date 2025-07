Бен Афлек търси къща близо до дома на Дженифър Гарнър

Повече от година след края на брака си с Дженифър Лопес, Бен Афлек все още не е намерил своето постоянно място, а изборът му показва, че иска да остане близо до миналото си и най-важните хора в живота си.

52-годишният актьор бе забелязан наскоро да разглежда новостроящ се имот в Брентууд – престижен квартал на Лос Анджелис, където живее бившата му съпруга Дженифър Гарнър заедно с трите им деца.

По време на огледа Афлек заложи на небрежна визия: черна тениска с щампа, светлосини дънки и маратонки Nike, като разхождаше една от немските си овчарки.

Това не е първият му опит за търсене на дом. След официалната раздяла с Лопес през април 2024 и финализирането на развода пет месеца по-късно, Афлек остава базиран именно в Брентууд. Актьорът първоначално наемаше къща за 100 000 долара месечно, а по-късно закупи имот на стойност 20 милиона долара – само две преки от дома на Гарнър.

Докато Афлек и Лопес споделяха бляскав начин на живот, различните им вкусове изглежда са изиграли ключова роля за раздялата им. Източници твърдят, че Лопес предпочитала романтичен, вдъхновен от Европа стил, докато Афлек се е водил от практичност и желание да бъде близо до децата си.

Луксозното имение в Бевърли Хилс за 61 милиона долара – внушителна резиденция от 3 500 кв. м., закупена през май 2023 г., трябваше да приюти тяхното смесено семейство, но вместо това се превърна в повод за разногласия.

Докато Афлек търси стабилност и дом в Брентууд, Дженифър Лопес оформя новия си живот другаде. След развода тя започна мащабен ремонт на имение за 21 милиона долара в ексклузивния квартал Hidden Hills – място, предпочитано от близките ѝ приятелки Ким Кардашиян и Крис Дженър.

Източник сподели пред DailyMail.com, че Лопес персонализира всеки детайл от новия си дом според характерния си стил, описан като „светъл, модерен и закачлив“.

Имението се състои от няколко постройки – основна къща, къща за гости и pool house, отразявайки стремежа ѝ към лукс и функционалност.

Междувременно общият имот в Бевърли Хилс, известен като Crestview Manor, се оказва труден за продажба. Въпреки намаляването на цената от 68 на 64 милиона долара, сделката пропадна през септември 2024 г. и имението отново е на пазара. Луксозният дом разполага с 12 спални, 24 бани, спортен комплекс и място за паркиране на 80 коли – екстри, които след развода изглеждат излишни.

Ben Affleck and Jennifer Lopez are the latest celebrities who are selling their multi million dollar mansion in California.



The Beverly Hills mansion is being listend for $68 million.



A compiled list of Epstein’s files by the FBI mentions Ben Affleck. pic.twitter.com/NOQE5D5FJv