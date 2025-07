Ринго Стар дни преди 85-ия си рожден ден: Чувствам се на 24 (ВИДЕО)

Легендарният барабанист на The Beatles – Ринго Стар, който на 7 юли навършва 85 години, продължава да изненадва феновете си с неизчерпаема енергия и младежки дух. В интервю за The New York Times, дадено на 2 юли, музикалната икона откровено разказа за предстоящия си юбилей и за това как се чувства на тази внушителна възраст.

„Това просто ме смайва“, споделя Стар пред изданието. „Когато се погледна в огледалото, виждам 24-годишния Ринго. Никога не съм се чувствал по-възрастен от 24.“

На въпроса как поддържа своята жизненост и позитивна енергия, Стар отговаря просто: „Обичам това, което правя.“

„Още когато започнах… майка ми винаги идваше на участията. Винаги ми казваше: ‘Сине, винаги изглеждаш най-щастлив, когато свириш на барабаните си.’ Тя го забелязваше. А и е истина – обожавам да ги удрям, тези барабани!“

В края на разговора Ринго признава, че живее за мига и вярва в спонтанността:

„Живея в настоящето. Никога не съм планирал нищо. Обожавам живота, който ми е даден.“

През март тази година Стар, който през януари издаде кънтри албума “Look Up”, сподели пред списание PEOPLE мислите си за пенсионирането – тема, която неведнъж е обсъждал със семейството си.

„Понякога, след края на турне си казвам: ‘Това беше, стига толкова.’ И тогава децата ми реагират: ‘Татко, това го казваш от десет години насам!’ – и вече им писна да го слушат,“ признава музикантът с усмивка. „Наистина понякога си мисля, че е време да спра, но после получавам обаждане: ‘Имаме няколко участия, ако искаш да се включиш.’ Е, и пак тръгвам на път!“

Освен новия албум, Стар засне специален концерт в Ryman Auditorium, а през септември предстоят нови участия с неговата All Starr Band.

В началото на февруари тази година The Beatles отново бяха отличени с награда „Грами“ за най-добро рок изпълнение за песента “Now and Then” – демо, записано от Джон Ленън, което получи нов живот благодарение на съвместната работа на Стар, Пол Маккартни и съвременните технологии за изкуствен интелект.

„Изобщо не очаквах да спечелим, но беше невероятно“, признава Ринго. „Чувството беше такова, сякаш Джон беше отново с нас.“