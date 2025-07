Откриха първата "планета самоубиец" в Космоса

Учени откриха изключително необичайна екзопланета, който буквално предизвиква собствената си гибел, орбитирайки изключително близо до своята звезда. Това небесно тяло – първият регистриран „планетарен самоубиец“ – преминава толкова близо до звездата си HIP 67522, че всеки път предизвиква мощни изригвания на радиация. Тези изригвания са до 10 000 пъти по-силни от слънчевите и всяко от тях постепенно отнема част от разредената атмосфера на планетата.

Изследванията прогнозират, че в следващите 100 милиона години тази планета ще се смали от размерите на Юпитер до такива, близки на Нептун – приблизително една трета от първоначалната си маса. Звездата HIP 67522, разположена на 415 светлинни години от Земята, е по-голяма и по-хладна от Слънцето, но е едва на 17 милиона години – изключително млада по астрономически стандарти. Младите звезди като тази се характеризират с бързо въртене и силни магнитни полета. Когато близък планетен спътник преминава през тези полета, се генерира огромно количество енергия, която се освобождава като разрушителни звездни изригвания.

Discovery Alert: Flaring Star, Toasted Planet: The Discovery A giant planet some 400 light-years away, HIP 67522 b, orbits its parent star so tightly that it appears to cause frequent flares from the star’s surface, heating and inflating the planet’s atm… https://t.co/JpHlQcGHM5 pic.twitter.com/BNQ97xqonZ