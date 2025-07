Това ли е новото гадже на Дженифър Анистън? (СНИМКИ)

Актрисата Дженифър Анистън и предполагаемото ѝ ново гадже Джим Къртис са били забелязани заедно в Калифорния седмици преди тяхно съвместно пътуване до Испания. Според източник на Page Six, 56-годишната актриса и хипнотизаторът са били видени миналия месец в луксозния хотел Ventana Big Sur. По време на вечеря в ресторанта на комплекса през юни двамата са демонстрирали близост.

През уикенда Анистън и Къртис са прекарали време заедно в Майорка в компанията на Джейсън Бейтман и съпругата му Аманда Анка, които са близки приятели на актрисата.

Според снимки, публикувани от Daily Mail, Дженифър Анистън е представила Къртис на свои приятели, а четиримата са се забавлявали на яхта по-късно същата вечер.

Носителката на награда "Еми" е сред последователите на Къртис в Instagram, където редовно харесва негови публикации. В публикация през май тя представи и книгата му „Shift Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness“.

“Jennifer Aniston was seen enthusiastically introducing Curtis to her close friends, actor Jason Bateman and his wife Amanda Anka, before the group enjoyed a yacht party together.” - aaawww ❤️ pic.twitter.com/vqmNBdFO0z