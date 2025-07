Наследниците на Майкъл Джексън обвиниха дългогодишния му мениджър в изнудване за над 200 млн. долара

Макар Кралят на попа да си отиде през 2009 г., битките около неговото наследство далеч не са приключили. Наследниците на Майкъл Джексън внесоха в съда в Лос Анджелис нов иск, с който обвиняват дългогодишния му приятел и бивш музикален мениджър Франк Кашио в опит за изнудване на стойност 213 милиона долара. Според подадените документи, Кашио е заплашвал да публикува фалшиви обвинения за сексуално насилие, ако не получи исканата сума.

Иронията е, че същият този човек години наред публично защитаваше Джексън и го наричаше „брат, ментор и приятел“ – както в мемоарите си My Friend Michael от 2011 г., така и в медийни участия.

Позицията на Кашио рязко се промени след излъчването на шокиращия документален филм Leaving Neverland по HBO през 2019 г., където Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък повдигнаха нови обвинения в сексуално насилие срещу покойния изпълнител. Семейството на Джексън категорично отрича твърденията и ги определя като финансово мотивирани, пише People.

Според съдебния иск, Франк Кашио е започнал да оказва натиск върху наследниците на Джексън, като първоначално е заплашвал със съдебно дело в разговор край басейна на хотел Sunset Marquis. Исканата сума е ескалирала до космическите 213 милиона долара – или иначе, заплаха: пари, или измислени обвинения.

Michael Jackson's Former Defender Accused of Extortion After Allegedly Threatening to Make Damaging New Claims About the Late Singer https://t.co/KwZ5ZAmvlu