Учени опровергаха размера и възрастта на най-стария кратер на Земята

Грешките при разчитане на геоложките „часовници“ могат да доведат до различни интерпретации за възрастта на земните процеси. Анализът на земната история, която обхваща 4,5 милиарда години, често изисква сложна и прецизна работа.

Наскоро бе съобщено за откриването на древен кратер от метеоритен удар в изолирания район Пилбара в Западна Австралия. Първоначалното проучване твърдеше, че кратерът се е формирал преди 3,5 милиарда години, което, ако беше вярно, щеше да го направи най-стария известен на Земята.

Независимо от това, паралелно изследване на същия обект стига до различни изводи относно възрастта, размера и значението на кратера. Новите данни, публикувани в Science Advances, потвърждават, че става дума за древен метеоритен удар, но посочват, че въздействието е станало много по-късно — след преди 2,7 милиарда години, като се предполага, че може да е дори по-скоро. Размерът на кратера също е коригиран на около 16 километра в диаметър, вместо над 100 километра, както се смяташе първоначално. Това означава, че ударът е твърде млад и твърде малък, за да е повлиял на формирането на континентите или на ранния живот.

3.5 B-year-old Pilbara crater once thought Earth’s oldest is now located to the Miralga structure—just ~16 km wide and dated post‑2.7 B years—debunking previous claims of ~100 km, 3.5 B-year impact. Still rare in basalt.#Geology #ImpactCraters #EarthHistory #ScienceUpdate pic.twitter.com/ns7M3p8AR8