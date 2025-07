Метеорит от Марс беше продаден за 5,3 млн. долара на търг

Най-големият къс от Марс, намиран някога на Земята, беше продаден за малко над 5 млн. щатски долара на търг за редки геоложки и археологически обекти в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На същия аукцион скелет на млад динозавър достигна цена от над 30 млн. щатски долара.

Марсианският метеорит с тегло 25 килограма, наречен NWA 16788, е открит в пустинята Сахара в Нигер от ловец на метеорити през ноември 2023 г. Парчето се е откъснало от повърхността на Марс в резултат на масивен удар на астероид и е пропътувало 225 милиона километра до Земята, обясниха от аукционната къща "Сотбис", цитирани от Асошиейтед прес. Очакваната продажна цена преди търга беше между 2 и 4 млн. щатски долара.

Самоличността на купувача не беше разкрита веднага. Крайната цена достигна 4,3 млн. щатски долара. Като се добавят различни такси и разходи, официалната тръжна стойност става около 5,3 млн. щатски долара, информира Асошиейтед прес.

Метеоритът, съчетаващ червен, кафяв и сив цвят, е с около 70 процента по-голям от нареждащото се на второ място по големина късче от Марс, намерено на Земята, казват още от "Сотбис". Размерите му са 375 х 279 х 152 милиметра.

Това е рядка находка. От над 77 000 официално признати метеорита, открити на Земята, има само 400 марсиански, казват от аукционната къща.

"Този метеорит е най-голямото парче от Марс, което някога сме намирали", казва Касандра Хатън от "Сотбис" преди търга пред Асошиейтед прес. "Той е над два пъти по-голям от това, което преди смятахме за най-големия къс от Марс“.

