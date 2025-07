Нов "Съдия Дред" на големия екран

Тайка Уайтити ще режисира новия "Съдия Дред", това съобщиха световните таблоиди, цитирани от NOVA. Уайтити е добре известен на кинофеновете с филми като „Тор: Рагнарок“ и „Джоджо Заекът“, а подходът му е изключително разпознаваем. Сценарист на лентата ще бъде Дрю Пиърс, популярен с работата си по екшъни като „Каскадьорът“ с Райън Гослинг и Емили Блънт и "Мисията невъзможна: Престъпна нация".

Според източници Уайтити и Пиърс са приятели и от много време търсят проект, по който да работят заедно.

A new ‘DREDD’ movie is in the works with Taika Waititi set to direct.



(Source: https://t.co/VTGTw6Zh4T) pic.twitter.com/Y7l0xz2qHP — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 17, 2025

Създаден в края на 70-те години на миналия век от писателя Джон Вагнер и художника Карлос Ескера, Дред дебютира на страниците на седмичната британска антология 2000 AD. Той е полицай в мрачния метрополис на бъдещето Мегаград Едно - част от правоохранителен корпус, който овластява служителите да бъдат съдия, съдебен заседател и екзекутор.

Героят и неговите истории са сатира върху една съдебна система, доведена до крайност. Дред се оказа изключително популярен, пораждайки още няколко комикса и комикс ленти, видео и настолни игри, книги и дори пощенски марки в Обединеното кралство. Твърди се, че са продадени над 100 000 000 комикса и графични романа.

Героят получава своето холивудско пресъздаване през 1995 г. с високобюджетна адаптация, в която участва Силвестър Сталоун. Лентата обаче не е добре приета от критиката и феновете.

Следва друга адаптация от 2012 година - „Дред“, с участието на Карл Ърбан. Тя е значително по-топло приета.

Детайлите по новата лента се пазят в тайна. Източници твърдят, че сюжетът е вдъхновен повече от комиксите, отколкото от предишните екранизации, като се насочва към изграждането на свят и черния хумор. Замислен е и като забавен научнофантастичен блокбъстър. Смята се, че филмът ще даде началото на поредица от истории - филми и сериали, посветени на Съдия Дред.

Кой е Тайка Уайтити

Снимка: БГНЕС

Уайтити е режисьор на два комиксови филма в кинематографичната вселена на Marvel - „Тор: Рагнарок“ от 2017 г. и „Тор: Любов и гръмотевици“ от 2022 г.

Другите му режисьорски проекти включват „Джоджо Заекът“, за който печели "Оскар" за най-добър адаптиран сценарий, както и комедията Next Goal Wins. Уайтити е съавтор и на телевизионния сериал Reservation Dogs и режисира епизоди на Our Flag Means Death и спинофа „Междузвездни войни“ „Мандалорианецът“. Той е и част от адаптацията на романа Klara and the Sun.