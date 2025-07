Обявиха Дженифър Лопес за „порно звезда“ след еротичен танц на сцената (ВИДЕО)

Дженифър Лопес прикова погледите с впечатляващо и дръзко сценично изпълнение на Cook Music Festival в Тенерифе, Испания. 55-годишната поп икона представи еротична хореография, която бързо разпали страсти и коментари онлайн: по време на една от песните си Лопес пълзеше по сцената, стигна до почти интимен момент с един от танцьорите и демонстрира провокативни движения, които за част от публиката преминаха границата на добрия вкус.

Случаят предизвика незабавен отзвук в социалните мрежи, след като консервативната коментаторка Мегин Кели публикува клип от изпълнението в X (бившия Twitter), съпроводен с ироничен коментар: „Значи вече е софт порно звезда. Страхотен избор!“ Това отприщи дискусия, в която редица потребители осъдиха Джей Ло за „липса на стил и самоуважение“, докато нейните фенове я защитиха като артист, който винаги е бил на границата между смелостта и провокацията.

Megyn Kelly ripped into Jennifer Lopez like only she can do 😂 pic.twitter.com/K5W818pbIY