В малкото хималайско село Шилай, щат Химачал Прадеш, двама братя се ожениха за една и съща жена – необичаен случай, който отново насочи вниманието към древната традиция на полиандрията в някои райони на Индия. Сватбата на Прадип и Капил с тяхната избраница, чието име остава поверително, събра около 100 гости и бе одобрена от двете семейства, съобщават местни и международни медии, включително Франс прес и БТА.

Макар индийското законодателство категорично да забранява полиандрията, обичаят оцелява в ограничени райони, най-вече в някои части на северния щат Химачал Прадеш. Там живее общността хати, наброяваща около 300 000 души, сред която този вид съюзи се срещат сравнително често, отбелязват антрополози. Традицията има корени от векове и според местни експерти, като д-р Мукеш Кумар от Университета в Шимла, е свързана с нуждата от запазване на семейната земя и ресурси в планинските райони, където обработваемите площи са ограничени.

