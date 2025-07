Момченце, родено в 21-ва седмица, празнува първия си рожден ден

Бебе, родено едва в 21-ва гестационна седмица миналия юли в град Айова, в едноименния щат, отпразнува първия си рожден ден, съобщи Асошиейтед прес. Сред подаръците е и световния рекорд на Гинес за най-преждевременно родено бебе.

Наш Кийн се е родил на 5 юли 2024 г. – 133 дни преди термина си, и тежал само 283 грама. Той прекарал следващите шест месеца в неонатологията в интензивното отделение на Детската болница към Университета на Айова, преди да се върне вкъщи с родителите си Моли и Рандал Кийн.

