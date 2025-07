18 години затвор за стюард снимал малолетни момичета в тоалетната на самолет

Бивш служител на American Airlines беше осъден на 18 години и половина затвор, след като бе установено, че е заснемал непълнолетни момичета чрез мобилен телефон, залепен за капака на тоалетна в самолет. Естес Картър Томпсън III се призна за виновен по-рано тази година, след като стана ясно, че е записвал пет непълнолетни момичета за период от девет месеца, докато е работил като стюард в авиокомпанията.

При обиска са открити и изображения, генерирани с изкуствен интелект, изобразяващи сексуално насилие над деца.

На съдебното заседание съдия Джулия Кобик определи действията му като „отвратителни“ и заяви, че той е отнел невинността на жертвите. Томпсън се извини, като нарече постъпките си „егоистични, извратени и неправилни“.

Estes Carter Thompson III, 37, was arrested in Jan after he allegedly recorded four underaged girls- aged 7, 9, 11 & 14- as they used the bathroom aboard several AA flights. He has pleaded not guilty.

