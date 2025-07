Катафалката с тялото на Ози Озбърн ще направи погребално шествие из Бирмингам

Ози Озбърн, една от най-емблематичните фигури в световната музика и съосновател на „Блек Сабат“, ще бъде изпратен с публично погребално шествие в родния си град Бирмингам, потвърдиха редица медии, включително PA Media, DPA и BBC.

Община Бирмингам съобщи, че траурната процесия ще премине по ключови улици в града, водена от катафалката с тялото на Озбърн, придружена от неговото семейство. Събитието ще бъде съпроводено от изпълнение на Bostin Brass, като специално ще бъде отбелязано преминаването по прочутия „Black Sabbath Bridge“ – място, което стана своеобразен мемориал, след като хиляди фенове оставиха цветя и послания в памет на музиканта, починал на 76 години.

Кметът на Бирмингам, Зафар Икбал, заяви пред световни агенции, че градът ще отдаде почит на „своя син и истинска музикална икона“. Озбърн неотдавна бе удостоен с почетната титла „Freedom of the City“, а последната му поява на голяма сцена в Бирмингам бе преди броени седмици на специалния концерт „Back to the Beginning“ на стадион „Вила Парк“.

„Ози беше не просто легенда – той беше част от душата на Бирмингам. Градът ще му отдаде изпращане, достойно за неговия принос в световната култура и музика. Това е важно и за семейството, и за всички, които се докоснаха до неговото творчество“, подчерта кметът.

Очаква се траурното шествие да привлече хиляди почитатели от цял свят, които ще имат възможност да се сбогуват с един от основоположниците на хеви метъла, преди да бъде проведено частното семейно погребение. Организацията на събитието е съгласувана със семейството на Озбърн и с местните власти с цел да се осигури безопасност и да се отговори на големия интерес.

Финалното прощаване ще се проведе в тесен семеен кръг, като публичната церемония ще даде възможност на феновете да изразят своята почит към Озбърн и да засвидетелстват уважението си към неговия принос в музикалната история.

Международни издания като Rolling Stone, NME и BBC припомнят, че след новината за кончината на Озбърн почитателите му по целия свят продължават да изразяват скръбта и признателността си както онлайн, така и на знакови места, свързани с живота му.