Стинг е платил близо 1 млн. долара на The Police за авторски права

15 Януари, 2026 08:17 618 3

  • стинг-
  • the police-
  • авторски права-
  • стрийминг

Те твърдят, че Стинг не им плаща 15% от приходите си от стрийминг

Стинг е платил близо 1 млн. долара на The Police за авторски права - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският певец и автор на песни Стинг е компенсирал с 595 000 паунда (800 000 долара) членовете на рок групата The Police, които заведоха дело срещу него за неплатени авторски права през декември 2024 г., съобщи Sky News след предварително изслушване във Висшия съд на Англия и Уелс.

Въпреки обезщетението, барабанистът Стюарт Коупланд и китаристът Анди Съмърс смятат, че бившият им колега от групата им дължи повече от 1,5 милиона паунда (2 милиона долара). Те твърдят, че Стинг не им плаща 15% от приходите си от стрийминг.

Ответникът твърди, че според споразуменията им Стинг е длъжен да им плаща авторски права само на физически носители, като винилови плочи и аудиокасети.

Стинг основава The Police с Коупланд и Съмърс през 1977 г. Преди да се разпадне през 1984 г., групата издава пет студийни албума, печелейки шест награди Грами и две награди Brit. Музикантите се събират отново през 2007 г. за турне, отбелязващо 30-годишнината от сингъла им „Roxanne“.

След разпадането на The Police, Стинг изгражда успешна солова кариера. Първият му албум, The Dream of the Blue Turtles, е издаден през 1985 г. и става тройно платинен в рамките на една година. Към днешна дата изпълнителят е записал 15 солови албума, продадени в над 100 милиона копия по целия свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 4 Отговор
    Бих предпочел Боб Марли пред префинените Пълис.

    Коментиран от #3

    08:23 15.01.2026

  • 2 кой му дреме

    6 1 Отговор
    а роби уилямс трябваше да плати 800 лв на тукашната police

    08:26 15.01.2026

  • 3 фАНТОМасс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Слаб и лош избор ! Въпрос на вкус . А дори не са "ПРЕФИНЕНИ".

    08:51 15.01.2026