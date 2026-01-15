Новини
Доц. Борислав Цеков: Идеята, че в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна

15 Януари, 2026 09:01 898 27

  • доц. борислав цеков-
  • венецианска комисия-
  • изборен кодекс

Неслучайно Венецианската комисия нееднократно и то по повод на България критикува тази изключително лоша практика, каза доц. Борислав Цеков

Доц. Борислав Цеков: Идеята, че в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на протести и скандали в парламента, продължава и процедурата по Конституция, след подадената оставка на правителството.

Кога ще бъде предсрочният вот, как ще се гласува и възможни ли са изненади - питаме доц. Борислав Цеков, преподавател по конституционно право, в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

Вчера пред журналисти президентът Румен Радев каза, че датата на изборите не е толкова важна, колкото поправките в Изборния кодекс и честността на вота. Призивите и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ са за избори на 29 март.

„Не виждам пряка връзка между протестите и датата на изборите. Що се отнася до изявлението на г-н Радев, аз се съгласявам с него във втората му част – за честните избори. Що се отнася до първата част – дали трябва да има промени в Изборния кодекс, като конституционалист, категорично ще кажа, че това не е работа на президента и той не би трябвало да си позволява да дава указания на НС какви закони да приема, както и обратно – НС не би трябвало да дава указания на президента каква политика и какви изказвания да прави“, каза той.

„Що се отнася до датата, ние сега сме в заключителната фаза на конституционната процедура. Предстои в 7-дневен срок, който изтича другата сряда, да се връчи мандат на някоя от следващите парламентарни групи, след което в разумен срок да се изпълни или върне като неизпълнен този проучвателен мандат. Разумен срок не означава кой каквото му хрумне“, обясни още доц. Цеков.

Той коментира и възможността президентът да се опита да удължи времето до назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочния парламентарен вот, така че да даде на депутатите достатъчно време да се разберат дали е възможно, или не, и по какъв начин машинното гласуване:

„Допускам, че ще опита (Румен Радев – бел.ред.), но и този опит трябва да има някаква разумна конституционна рамка, той не може да продължи 1-2 месеца, например. Идеята, че пак в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс не е легитимна идея. Неслучайно Венецианската комисия нееднократно и то по повод на България критикува тази изключително лоша практика“.

По думите му при използването на единствено 100% машинен вот, без последваща проверка, много трудно ще бъдат доказвани нарушения. А при включване на сканиращи устройства, той уточни:

„Все пак има включена хартиена бюлетина, която подлежи на повторна проверка. Аз съм против самата идея за тези сканиращи устройства сега. За следващи избори би могло, но в 12 без 5 една радикална промяна като тази… вярно, че ги има в САЩ, масово там така се броят хартиените бюлетини. Там се гласува предимно хартиено и след това с машини като принтери“.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    9 4 Отговор
    Не се мъчете!
    Просто си внесете депутати от чужбина!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #21

    09:05 15.01.2026

  • 3 Рядко неприятен тип

    25 5 Отговор
    Гьонсурат отвсякъде. Гнус

    Коментиран от #10

    09:06 15.01.2026

  • 4 Машингънвоутинг

    26 2 Отговор
    Хартиената коалиция прави промените посред нощ, в последния момент. Конституционните промени, направени от нелегитимно избран парламент, също не са много легитимни. Не пък Цеков напълни гушата и му дреме на бюлетината.

    09:08 15.01.2026

  • 5 А милиардните

    18 0 Отговор
    борчове легитимни ?!

    09:13 15.01.2026

  • 6 Деций

    21 2 Отговор
    Пеевска подлого мнението ти в за коша с отпадъци,за където си и ти,и това не е от сега,а от както провалихте едно гласуване когато ви напазаруваха по времето на царя.Нсли се бяхте отделили във фракция "Новото Време "Ати Кошлуков Миро Севлиевски и да не продължавам ,все отбор продажници.Хората които следят нещата знаят кой си.

    09:17 15.01.2026

  • 7 Борка

    11 2 Отговор
    Поддържай боядисана косата, веждите, вземи си вазелинчето и се обади на тоя дето ти плаща. Да видим дали ще зачене?

    09:21 15.01.2026

  • 8 Или

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "павела митова":

    Сте много наивна, или се опитвате да ни вменявате някакъв ум и отговорност при ПеПейците! Не, ПеПейците се доказаха като безумно прости, но и безумно алчни! Всеки помним, че докато достъп до кодовете на машините бяха отказани дори и на държавата , Простото ги раздаваше еднолично насам натам! Това ли според вас ще са честни избори - машини, и всички кодове от машините в ръцете на имбецилите от ПП?! Я къш, моля ви се!

    09:21 15.01.2026

  • 9 Дедо

    16 1 Отговор
    Тоя ,оня Алгафари, Алибегов, Цветанка Миглата все дежурните Пеевски подлоги

    09:24 15.01.2026

  • 10 Прав си!

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Рядко неприятен тип":

    Противен, мазен и разтеглив сoпoл е Цеков. Храни се с мазничене и поклони на Мазните пеевско-герберски крадци.

    Коментиран от #19

    09:31 15.01.2026

  • 11 пресолена

    4 6 Отговор
    от ппдб са като лъжливото овчарче. вече и истината да казват трудно им вярвам. големи лицемери....

    09:36 15.01.2026

  • 12 Панчуг

    11 1 Отговор
    Кой те пита пък теб кой номер гащи носиш бе,ренегат?

    09:37 15.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Промени са нужни❗
    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    09:52 15.01.2026

  • 14 само питам

    1 5 Отговор
    а бе цеков проблема е лесен ППДБ правят правителство без избори спестяваме 200 мил лева на народа и готово
    правим кокорестия премиер денката външен министър за да патува с госпожа денковица в чужбина рашков въгрешен министър има опит от соца танасчо министър на правосъдието също има опит от соца радев министър на отбраната има опит като летец а забравих за кирцата и лена и на тях ще дадем по едно министерство и готово всичко ще е наред държавата ще цъфне и върже

    09:52 15.01.2026

  • 15 Казах ти повече да не се

    8 1 Отговор
    Показваш лакей мазен.
    Стой си в ПИК с оная прстакеса Соп ол Кратун лиева сте си лика прилика!
    Тая боя по оредялата ти коса, само показва безвкусица.
    Белите коси са признак на мъдрост!
    Ама при тебе……допълни си го сам.

    09:56 15.01.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    А бе тя "Венециянската комисия" каза и други неща , но Цеков мълчи за тях като шаран , защото някой си е платил , да изглежда така, че едва ли не,
    "Венециянската комисия", е назначила Пеевски да "раздава" правосъдие на килограм , точно преди изборите???
    Това конституционно право се превърна в "глина за моделиране на
    управлението на държавата ", всеки го оформя , за това което му платят???
    А какъвто е учителя ,такива са и студентите!

    09:57 15.01.2026

  • 17 Бай Георги

    2 3 Отговор
    Факт е, че Президента ги нарече тези нехранимайковци от ППДБ Шарлатани.А сега е тръгнал Шарлатанина от ППДБ Андрей Гюров да го назначава за служебен премиер.Егаси държавата в която живеем.

    09:58 15.01.2026

  • 18 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Това 💩 е подлога и поръчкова к×××рва на Прасеевски..

    09:59 15.01.2026

  • 19 Ама разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си!":

    Най "приятните, готини, умни"муцуни са се събрали в ППДБ, а отскоро има и конкуренция от Възраждане и Величие! Ако хората можеха да гласуват за политици съдейки по красотата им, а не нещо друго, то Чорапа ще управлява доживот!🤣🤣🤣🤣

    10:01 15.01.2026

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Всеки ще каже нещо.

    10:07 15.01.2026

  • 21 еврогробища за

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    цялата евросган орсуляците герберите депесетата и цековците нейнските и кремчевите !

    10:19 15.01.2026

  • 22 Инж1

    1 0 Отговор
    Абе ясно!!!! Да ги оставим да подправят протоколите, да манипулират бюлетините и да лъжат!?!?!?!?

    10:24 15.01.2026

  • 23 Тези прийоми с изтипосването на някакви

    1 0 Отговор
    Незнайни и знайни доценти, професори и сие, които да разправят кое имало смисъл или не, са много грозни и българите не ги купуват.
    Изборната система когИ да я реформираш напълно, ще е късно. Начинът, по който се фалшифицират резултатите от 90-та година-насам е престъпление и то трябва час по-скоро да бъде коригирано.

    10:24 15.01.2026

  • 24 БЕСЕН Е ЦЕКОВ ЧЕ РАДЕВ

    1 0 Отговор
    ТО ИЗГОНИ КАТО МРЪСНО ПСЕ ! НАПРАВО ГО ИЗЧИБА ! ФЪРЛИ ГО ОТ МИГ29 ОТ 15 000 МЕТРА СЪС СВРЪХЗВУКОВА СКОРОСТ - НАД 300 000 КИЛОМЕТРА В СЕКУНДА !И ОЩЕ БОКЛУКА НЕ Е ПАДНАЛ - ЗАТОВА Е БЕСЕН !

    10:25 15.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Божидар Божанов

    0 0 Отговор
    Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове ЗА КАНДИДАТКРАДЦИТЕ - ПРЕДАТЕЛИ И МОШЕНИЦИ !

    10:31 15.01.2026

