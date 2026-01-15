Доц. Борислав Цеков: Идеята, че в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна

На фона на протести и скандали в парламента, продължава и процедурата по Конституция, след подадената оставка на правителството.
Кога ще бъде предсрочният вот, как ще се гласува и възможни ли са изненади - питаме доц. Борислав Цеков, преподавател по конституционно право, в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.
Вчера пред журналисти президентът Румен Радев каза, че датата на изборите не е толкова важна, колкото поправките в Изборния кодекс и честността на вота. Призивите и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ са за избори на 29 март.
„Не виждам пряка връзка между протестите и датата на изборите. Що се отнася до изявлението на г-н Радев, аз се съгласявам с него във втората му част – за честните избори. Що се отнася до първата част – дали трябва да има промени в Изборния кодекс, като конституционалист, категорично ще кажа, че това не е работа на президента и той не би трябвало да си позволява да дава указания на НС какви закони да приема, както и обратно – НС не би трябвало да дава указания на президента каква политика и какви изказвания да прави“, каза той.
„Що се отнася до датата, ние сега сме в заключителната фаза на конституционната процедура. Предстои в 7-дневен срок, който изтича другата сряда, да се връчи мандат на някоя от следващите парламентарни групи, след което в разумен срок да се изпълни или върне като неизпълнен този проучвателен мандат. Разумен срок не означава кой каквото му хрумне“, обясни още доц. Цеков.
Той коментира и възможността президентът да се опита да удължи времето до назначаването на служебно правителство и насрочването на предсрочния парламентарен вот, така че да даде на депутатите достатъчно време да се разберат дали е възможно, или не, и по какъв начин машинното гласуване:
„Допускам, че ще опита (Румен Радев – бел.ред.), но и този опит трябва да има някаква разумна конституционна рамка, той не може да продължи 1-2 месеца, например. Идеята, че пак в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс не е легитимна идея. Неслучайно Венецианската комисия нееднократно и то по повод на България критикува тази изключително лоша практика“.
По думите му при използването на единствено 100% машинен вот, без последваща проверка, много трудно ще бъдат доказвани нарушения. А при включване на сканиращи устройства, той уточни:
„Все пак има включена хартиена бюлетина, която подлежи на повторна проверка. Аз съм против самата идея за тези сканиращи устройства сега. За следващи избори би могло, но в 12 без 5 една радикална промяна като тази… вярно, че ги има в САЩ, масово там така се броят хартиените бюлетини. Там се гласува предимно хартиено и след това с машини като принтери“.
