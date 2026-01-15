Почина 200-килограмовият пациент, за който се бориха в „Пирогов“

Почина 200-килограмовият пациент, за чийто живот се бориха лекарите в „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.
Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, обявиха от болницата.
Оттам напомнят, че мъжът постъпи в „Пирогов“ по спешност в събота – 10 януари, с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.
„Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект“, коментират от лечебното заведение.
200-килограмовият мъж беше настанен в „Пирогов“ с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения.
От болницата обясниха, че леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента.
„Човекът е с полиорганна недостатъчност, дойде при нас с остър хепатит, чернодробна недостатъчност, бъбречните проблеми, сърдечно-съдовите също“, обяви вчера в ефира на bTV директорът на „Пирогов“ д-р Валинтин Димитров.
Според него случаят има и социално измерение: „Става въпрос за нещо, което е и социален, и психологически проблем. Не му е било обърнато внимание, не е получил психологическа подкрепа, когато е било необходимо, и крайният резултат е този“.
1 Кирил
Коментиран от #5
09:00 15.01.2026
2 мечо
Коментиран от #15, #20
09:03 15.01.2026
3 Така умряха хиляди хора
09:03 15.01.2026
4 много е бил болен
Коментиран от #6, #8
09:04 15.01.2026
5 др Гей Билтс
До коментар #1 от "Кирил":Покрай борбата са изписали здравни пътеки за стотина хил евро и накрая са получили даже и бонус от Пенсионното за спестената пенсия.
09:05 15.01.2026
6 ако си дебел ти
До коментар #4 от "много е бил болен":Единственото, което може да ти стане ако си похапваш добре е да те хване Подагра - царската болест, в миналото известна като болест на богатите.
Коментиран от #9
09:07 15.01.2026
7 Анонимен
09:09 15.01.2026
8 Така е
До коментар #4 от "много е бил болен":Но проблемът не е само във вредната химия, която ядем. Разкошният капитализъм ни донесе и още една нова болест - пристрастяването към преяждане. Което е не по-малко опасно от други пороци/зависимости.
09:11 15.01.2026
9 Напротив
До коментар #6 от "ако си дебел ти":Разсипва здравето преяждането. Всячески.
Коментиран от #11
09:14 15.01.2026
11 ако си дебел ти
До коментар #9 от "Напротив":Ако преяждаш с качествена храна е даже полезно за здравето.
09:18 15.01.2026
13 асоциация с мирис на вина
Коментиран от #16
09:22 15.01.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #19
09:29 15.01.2026
18 Марко
09:47 15.01.2026
19 Треснала
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":те е.... не треска, ами дЪска.
09:57 15.01.2026
20 Зайо
До коментар #2 от "мечо":Аа, не бре, щели са до го съживяват, чакали били светена вода от Рим и д-р Хаус от хамерика
09:59 15.01.2026
21 праведен
10:07 15.01.2026
22 Роза
10:52 15.01.2026