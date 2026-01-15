Новини
Почина 200-килограмовият пациент, за който се бориха в „Пирогов“

15 Януари, 2026 08:50 1 744 22

Мъжът беше настанен в лечебното заведение на 10 януари с чернодробна недостатъчност и други тежки увреждания

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина 200-килограмовият пациент, за чийто живот се бориха лекарите в „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, обявиха от болницата.

Оттам напомнят, че мъжът постъпи в „Пирогов“ по спешност в събота – 10 януари, с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

„Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект“, коментират от лечебното заведение.

200-килограмовият мъж беше настанен в „Пирогов“ с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения.

От болницата обясниха, че леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента.

„Човекът е с полиорганна недостатъчност, дойде при нас с остър хепатит, чернодробна недостатъчност, бъбречните проблеми, сърдечно-съдовите също“, обяви вчера в ефира на bTV директорът на „Пирогов“ д-р Валинтин Димитров.

Според него случаят има и социално измерение: „Става въпрос за нещо, което е и социален, и психологически проблем. Не му е било обърнато внимание, не е получил психологическа подкрепа, когато е било необходимо, и крайният резултат е този“.


  • 1 Кирил

    9 13 Отговор
    Как са се борили само те си знаят. Важното е ,че са го ощавили и са му дали да лежи в някой ъгъл докато си отиде.

    Коментиран от #5

    09:00 15.01.2026

  • 2 мечо

    3 5 Отговор
    сега сигорно щте го погребват човека иначе какво да го правиат

    Коментиран от #15, #20

    09:03 15.01.2026

  • 3 Така умряха хиляди хора

    11 3 Отговор
    Старческите домове са препълнени!

    09:03 15.01.2026

  • 4 много е бил болен

    14 4 Отговор
    то има много дебели и тлъсти хора . от храната е . вредна храна и скъпа . надебелееш и измреш .

    Коментиран от #6, #8

    09:04 15.01.2026

  • 5 др Гей Билтс

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Покрай борбата са изписали здравни пътеки за стотина хил евро и накрая са получили даже и бонус от Пенсионното за спестената пенсия.

    09:05 15.01.2026

  • 6 ако си дебел ти

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "много е бил болен":

    Единственото, което може да ти стане ако си похапваш добре е да те хване Подагра - царската болест, в миналото известна като болест на богатите.

    Коментиран от #9

    09:07 15.01.2026

  • 7 Анонимен

    11 0 Отговор
    Бог да го прости! Обикновено фактибг пускат такава новини в графа "любопитно"! Там се харчат повече.

    09:09 15.01.2026

  • 8 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "много е бил болен":

    Но проблемът не е само във вредната химия, която ядем. Разкошният капитализъм ни донесе и още една нова болест - пристрастяването към преяждане. Което е не по-малко опасно от други пороци/зависимости.

    09:11 15.01.2026

  • 9 Напротив

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "ако си дебел ти":

    Разсипва здравето преяждането. Всячески.

    Коментиран от #11

    09:14 15.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ако си дебел ти

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Напротив":

    Ако преяждаш с качествена храна е даже полезно за здравето.

    09:18 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 асоциация с мирис на вина

    8 1 Отговор
    защо не обявят името на тн семеен лекар който го е обслужзал- дали изобщо го познава

    Коментиран от #16

    09:22 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    0 4 Отговор
    Треската Чикунгуня е вече в България!🥳🤣👍

    Коментиран от #19

    09:29 15.01.2026

  • 18 Марко

    5 0 Отговор
    Нека почива в мир този човек!

    09:47 15.01.2026

  • 19 Треснала

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    те е.... не треска, ами дЪска.

    09:57 15.01.2026

  • 20 Зайо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "мечо":

    Аа, не бре, щели са до го съживяват, чакали били светена вода от Рим и д-р Хаус от хамерика

    09:59 15.01.2026

  • 21 праведен

    5 0 Отговор
    Първо си помислих че е тиквун,съдружника на шишко и се зарадвах, но не бил той.После си помислих че е шишко и пак се зарадвах и пак на празно.

    10:07 15.01.2026

  • 22 Роза

    1 0 Отговор
    Не знаем нищо за този човек-нито какъв е бил живота му,нито какво го е накарало така да занемари здравето си.Дано душата му да почива в мир там,горе!

    10:52 15.01.2026

