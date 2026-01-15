Почина 200-килограмовият пациент, за който се бориха в „Пирогов“

Почина 200-килограмовият пациент, за чийто живот се бориха лекарите в „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, обявиха от болницата.

Оттам напомнят, че мъжът постъпи в „Пирогов“ по спешност в събота – 10 януари, с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

„Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект“, коментират от лечебното заведение.

200-килограмовият мъж беше настанен в „Пирогов“ с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения.

От болницата обясниха, че леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента.

„Човекът е с полиорганна недостатъчност, дойде при нас с остър хепатит, чернодробна недостатъчност, бъбречните проблеми, сърдечно-съдовите също“, обяви вчера в ефира на bTV директорът на „Пирогов“ д-р Валинтин Димитров.

Според него случаят има и социално измерение: „Става въпрос за нещо, което е и социален, и психологически проблем. Не му е било обърнато внимание, не е получил психологическа подкрепа, когато е било необходимо, и крайният резултат е този“.