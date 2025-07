Круз Бекъм пресъздаде стара разголена СНИМКА на баща си Дейвид по слипове

Изглежда настроението на яхтата на семейство Бекъм край Сен Тропе е отлично – Круз и Ромео Бекъм бяха забелязани да се забавляват на луксозния плавателен съд, оценяван на около 16 милиона паунда. Липсваше единствено най-големият брат Бруклин, който в момента се намира в САЩ със съпругата си Никола Пелц и нейното семейство.

Круз Бекъм, 20-годишният син на Дейвид и Виктория, прикова вниманието с чифт бели бански на Prada за около 550 долара, наподобяващи емблематичните модели, носени от баща му в кампании на Armani през миналото десетилетие. Младият музикант демонстрира завидни умения във водни спортове и не пропусна да покаже таланта си с китара на палубата, докато приятелката му, 29-годишната Джаки Апостел, го слушаше с усмивка.

Playful Cruz Beckham has a laugh with his brother Romeo mimicking his dad's famous skimpy Speedo look on luxury yacht - as Brooklyn misses out on all the fun again https://t.co/htE5nGIM1i