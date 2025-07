Откриха гигантско пръчковидно насекомо с рекордно тегло (ВИДЕО)

Открит е нов вид пръчковиден скакалец, който може да се окаже най-тежкото насекомо в Австралия, съобщават учени.

Видът, наречен Acrophylla alta, достига дължина от 40 см и тежи малко по-малко от голф топка. Екземплярът е намерен във високите части на платото Атертън в Северен Куинсланд, а изследователите предполагат, че именно специфичният хабитат допринася за внушителния му размер.

В рецензирано изследване, публикувано в списание Zootaxa, се отбелязва, че този вид е вероятно по-тежък дори от гигантска земна хлебарка, която досега се смята за най-тежкото австралийско насекомо.

A new stick insect species, possibly Australia's heaviest, was discovered in North Queensland.



James Cook University researcher Professor Angus Emmott identified the Acrophylla alta species.



It weighs about 44 g, slightly less than a golf ball.



Two specimens are now in the… pic.twitter.com/sUY1l3dbT6