Ози Озбърн бе погребан на частна церемония в двора на дома му (СНИМКИ)

Семейството, приятелите и феновете на Ози Озбърн се събраха, за да се сбогуват с легендарния музикант.

Фронтменът на Black Sabbath, който почина на 22 юли на 76-годишна възраст след дълга борба с болестта на Паркинсон, беше погребан на 31 юли след процесия в родния си град Бирмингам, Великобритания.

Погребението се състоя на скромна частна церемония в дома му в Бъкингамшър в четвъртък следобед, в присъствието на семейството и близки приятели, сред които музикантите Зак Уайлд и Мерилин Менсън, съобщават световните медии, включително BBC и The Guardian.

Ozzy Osbourne has finally been buried at his mansion in Buckinghamshire, England, in a private ceremony.



It was held at his family home, near Gerrards Cross, where he wanted to be buried.



The funeral has been attended by legends such as Marilyn Manson, Elton John, James… pic.twitter.com/jEO1EPSKLg