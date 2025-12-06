Почина американският архитект Франк Гери ВИДЕО

Американският архитект Франк О. Гери почина в Калифорния на 96-годишна възраст, съобщи The ​​New York Times, цитирайки неговия представител Меган Лойд.

Гери е един от най-влиятелните архитекти на нашето време, смятан за основател на деконструктивизма в архитектурата.

Той е починал на 5 декември в дома си в Санта Моника, Калифорния. Лойд съобщи, че смъртта му е настъпила вследствие на краткотрайно респираторно заболяване.

Гери е проектирал „Танцуващата къща“ в Прага (1995), музея „Гугенхайм“ в Билбао (1997) и фондацията „Луи Вюитон“ в Париж (2014). Други негови проекти включват музея „Фредерик Вайсман“ в Минеаполис (1993), концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос Анджелис (2003), „Новия свят“ в Маями (2011) и залата „Пиер Булез“ в Берлин (2017).