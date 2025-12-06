Новини
Любопитно »
Почина американският архитект Франк Гери ВИДЕО

Почина американският архитект Франк Гери ВИДЕО

6 Декември, 2025 02:52, обновена 6 Декември, 2025 02:55 471 2

  • франк гери-
  • архитект-
  • починал

Той е смятан за основател на деконструктивизма в бранша

Почина американският архитект Франк Гери ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският архитект Франк О. Гери почина в Калифорния на 96-годишна възраст, съобщи The ​​New York Times, цитирайки неговия представител Меган Лойд.

Гери е един от най-влиятелните архитекти на нашето време, смятан за основател на деконструктивизма в архитектурата.

Той е починал на 5 декември в дома си в Санта Моника, Калифорния. Лойд съобщи, че смъртта му е настъпила вследствие на краткотрайно респираторно заболяване.

Гери е проектирал „Танцуващата къща“ в Прага (1995), музея „Гугенхайм“ в Билбао (1997) и фондацията „Луи Вюитон“ в Париж (2014). Други негови проекти включват музея „Фредерик Вайсман“ в Минеаполис (1993), концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос Анджелис (2003), „Новия свят“ в Маями (2011) и залата „Пиер Булез“ в Берлин (2017).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Ганюф...за тая севте чувам,ама щом Сорос ти подсказва...може и да си прав за себе си и банковата карта...

    03:23 06.12.2025

  • 2 Откровен

    1 0 Отговор
    Абе Ганев ти си по тъп от магарето на дедо си Ганьо бре...
    Фактите са такива...уви...

    03:28 06.12.2025