Пиян съдия с гола проститутка в скута блъсна фатално млада велосипедистка

В Бразилия бивш съдия фатално блъсна велосипедист, след като отишъл в нощен клуб с проститутки, съобщи Need To Know .

Инцидентът е станал рано сутринта на 24 юли в град Аракатуба, провинция Сао Пауло. През нощта 61-годишният пенсиониран съдия Фернандо Аугусто Фонтес Родригес Жуниор напуснал нощен клуб, придружен от секс работничка, и се качил зад волана на своя SUV. Близо до кръстовище голата проститутка се опитала да се качи в скута му. Адвокатът неволно натиснал газта и блъснал 30-годишната Таис Бонати, която минавала с велосипед.

Пристигайки на мястото, полицаите открили Родригес пиян и нестабилен на краката си. Проститутката успяла да се облече и да избяга. Бонати била тежко ранена и хоспитализирана. Лекарите се борили за живота ѝ два дни, но не успели да я спасят.

Родригес бил арестуван, но на следващия ден го пуснали под гаранция от 40 хиляди бразилски реала. Семейството на адвоката изрази съболезнования на семейството на Бонати след смъртта ѝ и заяви, че помага на близките ѝ. Разследването срещу бившия съдия продължава.

Известно е, че Родригес има адвокатски лиценз, който му позволява да практикува в цяла Бразилия, с изключение на община Аракатуба, където преди това е работил в продължение на много години като граждански съдия.