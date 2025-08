Почина рок музикантът Тери Рийд, който някога отказа да се присъедини към „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“

Китаристът, певец и композитор Тери Рийд, който бе толкова твърдо решен да изкове свой собствен път, че отказа да се присъедини към легендарни рок банди като „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“, почина на 75-годишна възраст след битка с рака, съобщи MusicRadar, предава БТА.

Миналия месец певецът, известен с мощния си вокал, бе принуден да отмени предстоящото си турне „по медицински причини, свързани със скорошно лечение от рак“, гласи изявлението тогава.

