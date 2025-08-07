Матю Макконъхи за малко да изиграе главната роля в "Титаник"

Матю Макконъхи бил на косъм да получи ролята на Джак Доусън в „Титаник“, ако не беше провалил прослушването си пред режисьора на кинохита Джеймс Камерън.

В своя бюлетин, озаглавен „What I’m Hearing“, журналистът Матио Белони цитира откъс от книгата на продуцента на рекордно успешния филм Джон Ландау, озаглавена „The Bigger Picture“, в който се обяснява какво се е случило по време на прослушването на актьора, роден в Тексас.

„Поканихме го да изиграе сцена с Кейт Уинслет. Искате да проверите не само как изглеждат хората на екрана, но и как взаимодействат помежду си“, пише Ландау в мемоарите си, цитирани от електронната поща.

„Кейт беше очарована от Матю, от присъствието и чара му. Матю изигра сцената със своя южняшки акцент.“

Когато Макконъхи говорел с южняшкия си акцент, Джеймс Камерън му казал „Това е страхотно“, но добавил: „Сега да опитаме по различен начин.“ Джак Доусън в сценария трябва да бъде мъж сирак от Чипуа Фолс, Уисконсин, който се опитва да се върне в САЩ с гибелния океански лайнер след пътуване в чужбина.

Ландау твърди, че Макконъхи открито заявил на Камерън след молбата му за промяна на акцента: „Не. Това беше доста добро. Благодаря“, което му коствало ролята.

След като в ролята на Джак в крайна сметка е избран Леонардо Ди Каприо, който си партнира с Кейт Уинслет в ролята на Роуз Дюит Букатер, актьорът от „Какво яде Гилбърт Грейп“ също не улеснил работата на режисьора по време на собственото си прослушване.

През 2022 година Джеймс Камерън сподели пред GQ, че когато помолил Ди Каприо да прочете сценария по време на импровизирано тестово заснемане, той му отговорил: „О, аз не чета.“

Въпреки това, когато Камерън му обяснил, че ако не чете, няма да получи ролята, Леонардо неохотно се съгласил да прочете репликите и впечатлил режисьора с изпълнението си.

Създателят на "Титаник" сподели: „Кейт просто светна... тъмните облаци се разкъсаха и слънчев лъч се спусна и освети Джак. Аз си помислих: „Добре, той е човекът.“