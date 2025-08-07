"Следа, която си струва да проследите“: Експерти разкриват очевиден знак за изневяра

Всеки е чувал за класическите признаци на изневяра – скрити съобщения, съмнителни чатове или тайни телефонни разговори в късните часове на нощта. Но, оказва се, че истинският „компромат“ може да не се намира в тези следи, а в нещо далеч по-обикновено – в банковото извлечение, пише nypost.com.

Забравете за червилото на якичката – съмнителните тегления от банкомат може да са истинската причина да се замислите дали нещо не е наред.

„Днес живеем в почти безкешово общество, така че ако партньорът ви винаги е използвал кредитна карта и е плащал безконтактно, а изведнъж започне да тегли пари от банкомат – това е следа, която определено си струва да последвате“, обяснява частният детектив Каси Крофс в TikTok.

Защо? „Кешът не оставя следи“, казва Крофс. „Ако отидат на ресторант и похарчат 200 долара, може да сте почти сигурни, че не са яли сами. Но тегленето на 200 долара в кеш? Нямате никаква представа какво се е случило.“

Мениджърката на публичен Катерина Дьо Ноар споделя, че местоположението и времето на тези тегления могат да бъдат още по-сериозни индикатори.

„Първото нещо е, че много мъже не носят достатъчно кеш. Така че те отиват и теглят пари от банкомат, който обикновено е близо до бордея място“, казва тя в Instagram, цитирана от The Tab.

Ако общата ви сметка започне да намалява в малките часове на нощта, може би е време за сериозен разговор.

И докато парите може да са най-очевидният знак, те не са единственото нещо в домакинството, което може да разкрие изневярата.

Както писахме по-рано, една жена открила, че съпругът ѝ е неверен благодарение на много кантар.