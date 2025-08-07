Новини
Любопитно »
"Следа, която си струва да проследите“: Експерти разкриват очевиден знак за изневяра

7 Август, 2025 13:47

  • изневяра-
  • знаци-
  • банкова сметка

Всеки е чувал за класическите признаци на изневяра – изчез

"Следа, която си струва да проследите“: Експерти разкриват очевиден знак за изневяра - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Всеки е чувал за класическите признаци на изневяра – скрити съобщения, съмнителни чатове или тайни телефонни разговори в късните часове на нощта. Но, оказва се, че истинският „компромат“ може да не се намира в тези следи, а в нещо далеч по-обикновено – в банковото извлечение, пише nypost.com.

Забравете за червилото на якичката – съмнителните тегления от банкомат може да са истинската причина да се замислите дали нещо не е наред.

Днес живеем в почти безкешово общество, така че ако партньорът ви винаги е използвал кредитна карта и е плащал безконтактно, а изведнъж започне да тегли пари от банкомат – това е следа, която определено си струва да последвате“, обяснява частният детектив Каси Крофс в TikTok.

Защо? „Кешът не оставя следи“, казва Крофс. „Ако отидат на ресторант и похарчат 200 долара, може да сте почти сигурни, че не са яли сами. Но тегленето на 200 долара в кеш? Нямате никаква представа какво се е случило.“

Мениджърката на публичен Катерина Дьо Ноар споделя, че местоположението и времето на тези тегления могат да бъдат още по-сериозни индикатори.

„Първото нещо е, че много мъже не носят достатъчно кеш. Така че те отиват и теглят пари от банкомат, който обикновено е близо до бордея място“, казва тя в Instagram, цитирана от The Tab.

Ако общата ви сметка започне да намалява в малките часове на нощта, може би е време за сериозен разговор.

И докато парите може да са най-очевидният знак, те не са единственото нещо в домакинството, което може да разкрие изневярата.

Както писахме по-рано, една жена открила, че съпругът ѝ е неверен благодарение на много кантар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    6 0 Отговор
    Значи зрънцето в статията е. Който има кеш е изневерил със сигурност.

    Коментиран от #3, #4

    13:52 07.08.2025

  • 2 Инспектор Дюдю

    2 1 Отговор
    Обаче ако знае, че го следите, а вие не знаете, че той знае, следенето на транзакции няма да помогне. Сложете му бръмбар със звук и видео или хак в телефоня.

    13:56 07.08.2025

  • 3 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Заковаха ни братчед , разкрити сме ..... разкешвай бърже пачките !!!

    13:57 07.08.2025

  • 4 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    но не трябвада се пропускат и "изчез" и "много кантар"

    Коментиран от #9

    13:58 07.08.2025

  • 5 Физиотерапевт

    5 1 Отговор
    Ако вечно те,,боли главата",мърмориш за щяло и нещяло,ако си станала на рошава бохча година след свадбата...не си хаби времето и парите по частни детективи и първи признаци Скоро сама ще ги видиш.

    14:01 07.08.2025

  • 6 Ревнива съпруга

    5 0 Отговор
    Какво значи "много кантар"? С тези думи завършва текстът.

    Коментиран от #10

    14:03 07.08.2025

  • 7 Мъж

    2 3 Отговор
    Ключът е да престанете да се дебнете , като не можете да се пуснете да летите свободни. Сега можете да се възмущавате колкото си искате , но природата е направила така , че един мъж да аве много жени , а жената да я ават много мъже. Всички други процедури са противоестествени и против природата ! Това което ви е бъгнало - морални и обществени норми , които са против вашата природа. Когато се дебнете вие се доунищожаване. Много по лесно ще бъде да се забавлявате заедно с други сексуални партньори вместо да се самоосакатявате физически и психически. Ако сте от по слабите забавлявайте се поотделно без да се дебнете. Доверието дори и в секса сближава. Иначе се поставяте в положение да се лъжете зорлем , а лъжата винаги унищожава. И сега някой да не започне да лъже че никога не е пипал нищо странично...!!!

    14:05 07.08.2025

  • 8 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Когато жената е с мигрена и вечно главоболие, мъжете започват да теглят пари от банкоматите..... за аспирин, аналгин ит. н.

    14:08 07.08.2025

  • 9 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    И на ...публичен..? Какво?

    Публичен дебат, диспут ... Всичко може да е

    14:08 07.08.2025

  • 10 Студент

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ревнива съпруга":

    Слагат се топките на мъжа в леген с вода и ако изплуват е неверен.

    14:15 07.08.2025

  • 11 Цъцъ

    0 0 Отговор
    И всяка вечер трябва да му мерите мъдypите🤣

    14:22 07.08.2025

  • 12 наблюдател

    1 0 Отговор
    Блудникът биполярник пак се е пънал да философства и да раздава съвети, които нито вършат работа, нито някой му ги е искал.🤭

    14:25 07.08.2025

  • 13 шаа

    0 1 Отговор
    на някои кисели моми все мъжете им виновни, че и материали публикуват

    14:26 07.08.2025