"Следа, която си струва да проследите“: Експерти разкриват очевиден знак за изневяра

Всеки е чувал за класическите признаци на изневяра – скрити съобщения, съмнителни чатове или тайни телефонни разговори в късните часове на нощта. Но, оказва се, че истинският „компромат“ може да не се намира в тези следи, а в нещо далеч по-обикновено – в банковото извлечение, пише nypost.com.
Забравете за червилото на якичката – съмнителните тегления от банкомат може да са истинската причина да се замислите дали нещо не е наред.
„Днес живеем в почти безкешово общество, така че ако партньорът ви винаги е използвал кредитна карта и е плащал безконтактно, а изведнъж започне да тегли пари от банкомат – това е следа, която определено си струва да последвате“, обяснява частният детектив Каси Крофс в TikTok.
Защо? „Кешът не оставя следи“, казва Крофс. „Ако отидат на ресторант и похарчат 200 долара, може да сте почти сигурни, че не са яли сами. Но тегленето на 200 долара в кеш? Нямате никаква представа какво се е случило.“
Мениджърката на публичен Катерина Дьо Ноар споделя, че местоположението и времето на тези тегления могат да бъдат още по-сериозни индикатори.
„Първото нещо е, че много мъже не носят достатъчно кеш. Така че те отиват и теглят пари от банкомат, който обикновено е близо до бордея място“, казва тя в Instagram, цитирана от The Tab.
Ако общата ви сметка започне да намалява в малките часове на нощта, може би е време за сериозен разговор.
И докато парите може да са най-очевидният знак, те не са единственото нещо в домакинството, което може да разкрие изневярата.
Както писахме по-рано, една жена открила, че съпругът ѝ е неверен благодарение на много кантар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #3, #4
13:52 07.08.2025
2 Инспектор Дюдю
13:56 07.08.2025
3 Сила
До коментар #1 от "Мунчо":Заковаха ни братчед , разкрити сме ..... разкешвай бърже пачките !!!
13:57 07.08.2025
4 така е
До коментар #1 от "Мунчо":но не трябвада се пропускат и "изчез" и "много кантар"
Коментиран от #9
13:58 07.08.2025
5 Физиотерапевт
14:01 07.08.2025
6 Ревнива съпруга
Коментиран от #10
14:03 07.08.2025
7 Мъж
14:05 07.08.2025
8 Наблюдател
14:08 07.08.2025
9 2554
До коментар #4 от "така е":И на ...публичен..? Какво?
Публичен дебат, диспут ... Всичко може да е
14:08 07.08.2025
10 Студент
До коментар #6 от "Ревнива съпруга":Слагат се топките на мъжа в леген с вода и ако изплуват е неверен.
14:15 07.08.2025
11 Цъцъ
14:22 07.08.2025
12 наблюдател
14:25 07.08.2025
13 шаа
14:26 07.08.2025