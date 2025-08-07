Траурната церемония за Хълк Хоган се състоя в църквата, в която е кръстен

Десетки хора се събраха в град Ларго, щата Флорида, на погребалната служба на кечистаХълк Хоган, който почина миналия месец на 71-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Частната церемония се проведе в същата църква, в която Хоган, чието рождено име е Тери Болеа, е кръстен през 2023 г.

Той почина след сърдечен удар на 24 юли в дома си в Клиъруотър според заключението на съдебно-медицинския лекар от окръг Пинелас.

Hulk Hogan laid to rest in private funeral, surrounded by family, celebrity friends https://t.co/IyKY8lCipM pic.twitter.com/YXaA55hDz2 — New York Post (@nypost) August 5, 2025

Преди това Хоган е страдал от левкемия, предсърдно мъждене, нарушения на сърдечния ритъм, се посочва в доклада на експерта.

Около мястото на траурната церемония усилено патрулираха от охраната на църквата и полицията на град Ларго с полицейски кучета. Тези, който не бяха в списъка на поканените, не бяха допуснати до службата, отбелязва Асошиейтед прес.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис нареди знамената да бъдат спуснати наполовина на всички официални сгради миналия петък, който той нарече „Денят на Хълк Хоган във Флорида“.

Хоган бе вероятно най-голямата звезда в дългата история на Световната федерация по кеч (WWE) и бе главна фигура на кечманията през 1985 г. Той се е срещал на ринга с Андре Гиганта, Скалата и дори със съоснователя на WWE Винс Макмеън, припомня Асошиейтед прес.