Таланти с неподозирани умения се изправят пред журито в новия сезон на „България търси талант“

7 Август, 2025 16:41 479 3

Мотото на сезона е "Талантът не познава граници"

Таланти с неподозирани умения се изправят пред журито в новия сезон на „България търси талант“ - 1
Снимка; bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Тази есен ще е различна. По-шарена, по-изненадваща и определено по-забавна... защото "България търси талант" се завръща с нов сезон през септември по bTV. Шоуто отново ще събере хора с необикновени дарби, хъс и въображение, които поставени под светлините на прожекторите, ще са готови на всичко, за да впечатлят не само журито, но и зрителите.

Мотото на сезона - "Талантът не познава граници" - не е просто послание, а обещание за истински многообразен и необикновен телевизионен спектакъл. Участници от цял свят ще демонстрират умения, които често надхвърлят очакванията и дори... физическите закони. На сцената ще летят дронове, насекоми и хора - а това е само началото на едно наистина нестандартно пътешествие в света на таланта.

Новият сезон идва и с жури, което предлага любопитна динамика между опита и новата енергия. Катерина Евро и Николаос Цитиридис - добре познати с респектиращите си и точни коментари - отново ще бъдат част от журито. Този път към тях се присъединяват Галена и Юлиан Вергов, с които ще споделят не само отговорността на оценяващи, но и своето виждане за това какво е истински талант.

Николаос, в духа на традицията, ще раздава червени бутони и "не", но със сигурност ще има и поводи да бъде просълзен. Катето Евро, с нейния уникален поглед, ще търси и тази година онези "малки таланти", които носят неподправена енергия и чар. С присъщата си артистична интуиция Галена ще търси вдъхновяващи таланти и не е изключено да открие нови колеги и музиканти за бъдещите си проекти. Юлиан Вергов влиза в шоуто с присъщата си взискателност и строга природа. Макар да не дава лесно своето "Да", няма да скрие гордостта си, когато види някои от най-вдъхновяващите изпълнения, които ще го провокират да извика "Да живее България".

Водещите Сашо Кадиев и Петър Антонов ще бъдат навсякъде, където има нужда от настроение, разбиране и спонтанен хумор. Двамата ще бъдат гласът зад кулисите, рамо за разплакани таланти, двигател на енергията зад сцената - а понякога и съвсем буквални съучастници в някои от изпълненията.

Сезонът на "България търси талант" отново се заснема с грижа към околната среда. Продукцията следва зелени практики, верифицирани от организацията ALBERT в сътрудничество с BAFTA - стандарт, наложен в устойчивата телевизионна и филмова индустрия.


  • 1 Фрийкшоу

    2 0 Отговор
    В нормалните държави, на такова шоу задължително трябва да има и дежурна линейка, от психиатрията.

    16:51 07.08.2025

  • 2 хъхъ

    2 0 Отговор
    Цитиридис, Катето...от тези бездарници не можем да се отървем. Как ще оценяваш талантливи хора, когато сам ти си бездарник?

    17:03 07.08.2025

  • 3 ха, ха

    1 0 Отговор
    ЖурЕто е жалко-чалгарка,бияч и двама бездарника.Съжалям тези които са се записали за участие.

    17:49 07.08.2025