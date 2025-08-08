Новини
Най-тежката костна риба в света ненадейно се появи край плаж във Великобритания

8 Август, 2025 18:18 662 2

  • костна риба-
  • най-тежката-
  • великобритания-
  • слънчева риба-
  • сейнт айвс

Странното дисковидно същество беше забелязано на повърхността на водата край бреговете на Сейнт Айвс

Най-тежката костна риба в света ненадейно се появи край плаж във Великобритания - 1
Снимка: National Coastwatch St Ives
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Огромна слънчева риба изплува близо до плаж в Корнуол във Великобритания и изплаши летовниците, съобщи Daily Mirror.

Странното дисковидно същество беше забелязано на повърхността на водата край бреговете на Сейнт Айвс в неделя, 3 август. Плажуващите започнаха да снимат рибата и едва по-късно разбрали, че това е обикновена слънчева риба. Бреговата охрана също следяла рядкото за региона същество и дори вдигнала дрон във въздуха, за да направи по-добра снимка.

Не след дълго слънчевата риба се върнала в дълбините. Според Daily Mirror рибите от този вид се появяват много рядко край бреговете на Великобритания, но това е вторият случай през последните два месеца. През юни огромна слънчева риба беше забелязана от жител на град Пул на брега на Ламанша.

Рибата слънчевка е най-тежката от съвременните костни риби, отделни екземпляри могат да тежат повече от два тона. Дължината и ширината ѝ могат да достигнат от три до четири метра. Счита се за застрашен вид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силиций

    0 0 Отговор
    След като течението Гълфстрийм вече не е това което беше стотици години е време англичаните да разберат всъщност истинската си географска ширина.

    18:31 08.08.2025

  • 2 Порно

    0 0 Отговор
    У нас слънчевката е дребосък

    18:38 08.08.2025