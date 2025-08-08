Най-тежката костна риба в света ненадейно се появи край плаж във Великобритания

Огромна слънчева риба изплува близо до плаж в Корнуол във Великобритания и изплаши летовниците, съобщи Daily Mirror.

Странното дисковидно същество беше забелязано на повърхността на водата край бреговете на Сейнт Айвс в неделя, 3 август. Плажуващите започнаха да снимат рибата и едва по-късно разбрали, че това е обикновена слънчева риба. Бреговата охрана също следяла рядкото за региона същество и дори вдигнала дрон във въздуха, за да направи по-добра снимка.

Не след дълго слънчевата риба се върнала в дълбините. Според Daily Mirror рибите от този вид се появяват много рядко край бреговете на Великобритания, но това е вторият случай през последните два месеца. През юни огромна слънчева риба беше забелязана от жител на град Пул на брега на Ламанша.

Рибата слънчевка е най-тежката от съвременните костни риби, отделни екземпляри могат да тежат повече от два тона. Дължината и ширината ѝ могат да достигнат от три до четири метра. Счита се за застрашен вид.