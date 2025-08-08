Внукът на Джак Никълсън е арестуван за домашно насилие

Шон Никълсън, внук на легендарния актьор Джак Никълсън, е арестуван на 5 август в Лос Анджелис по обвинения в тежко домашно насилие. Според информация, публикувана в британското издание The Sun, 29-годишният Шон бил задържан след като жена го обвинила, че я е нападнал.

Инцидентът се е състоял около 17:00 часа, като Шон е бил арестуван и по-късно записан в полицейския архив. Той бил освободен след като внесъл гаранция от 50 000 долара около 22:00 часа същия ден, потвърдиха източници за Page Six. Следващото съдебно заседание на музикалния продуцент е насрочено за 26 август, сочат съдебни записи.

Говорител на полицейското управление на Лос Анджелис заяви пред The Sun, че няма да бъде публикувана снимка на задържания Шон.

В социалните мрежи, чрез своя Instagram акаунт, Шон представя себе си като музикален продуцент. Той също така се описва като "Покровител на тъмните изкуства". Във фотогалерията му често могат да се видят снимки с тъмни, готически облекла, черен маникюр и слънчеви очила.

Шон е син на дъщерята на Джак Никълсън – Дженифър, която е от първия брак на актьора с бившата му съпруга Сандра Найт. Джак, който е на 88 години, има общо шест деца от различни връзки.

